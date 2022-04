MIAMI, Estados Unidos. — Agentes de la policía política cubana amenazaron este jueves a la periodista de CubaNet, Anay Remón García, quien fue interrogada en horas de la tarde en la estación de Zanja, en el municipio de Centro Habana.

La reportera contó a este diario que fue “entrevistada” por dos agentes que, pese a haber mostrado poco conocimiento sobre su trabajo periodístico, la acusaron de “difundir noticias falsas”.

“No tienen ni idea de quién soy ni qué escribo, pero “me amenazaron con el código penal vigente y con el próximo. Me acusaron de difundir noticias falsas. Ni siquiera saben que soy articulista de opinión (…). Se quedaron un poco fuera de base y se agarraron de que igual es trabajo contrarrevolucionario”, señaló Remón García en conversación con CubaNet.

La periodista dijo haberse sentido indignada por las constantes alusiones de los oficiales a su mamá y a su pareja. También refirió que los agentes hablaron mucho, y con desprecio, del Movimiento San Isidro (MSI).

“Hablaron de Maikel (Osorbo) y Luisma (Luis Manuel Otero), de que casi todos los periodistas se han ido”, añadió la reportera.

Según Remón García, los agentes “se mostraron particularmente interesados en la rueda de prensa informal que hubo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana”.

“Uno de ellos quiso acomplejarme diciendo que dos días antes de esa reunión Timothy Zúñiga se había reunido para darle exactamente la misma información a la prensa acreditada. Que si no me llamaba la atención el hecho de que no incluyera a la prensa independiente en ese encuentro”, relató la periodista.

Aunque los agentes no presentaron ninguna acusación formal contra la joven, dejaron claro que, tarde o temprano, su labor como periodista independiente podía llevarla a prisión.

Graduada de Historia del Arte por la Universidad de La Habana y exprofesora de la Facultad de Artes y Letras, Anay Remón García ha sido interrogada en varias ocasiones debido a su trabajo con CubaNet. También pesa sobre ella una prohibición de salida del país vigente desde el año 2018.

