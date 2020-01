Policía política amenaza a joven activista con igual destino que José Daniel Ferrer

SANTIAGO DE CUBA.- “A mí me había extrañado que en tantos meses ustedes no me hubiesen molestado, yo sabía que algo en mi contra estaban tramando, y mira lo que era”. Este viernes acudió a una citación policial la joven activista holguinera María de Lourdes Ayala Anazco, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide.

La citación especificaba que está acusada de falsificación de documentos. Con incertidumbre, porque dice que no cometió delito alguno, se presentó a la hora indicada en la Segunda Unidad Policial de Holguín, con su hijo de tres años.

“Yo tuve que llevar a mi bebé porque a esa hora no tenía con quien dejarlo en casa, soy madre soltera”, aclara la joven. “Los oficiales aseguraron que con mi pequeño no podrían tomarme declaración y que me iban a buscar una oficial de ‘menores’ para que se encargara de él, yo me negué y entonces me dijeron que debería regresar sola a las 2 p.m. de ese mismo día”.

Para asegurarse de que María retornara, los oficiales se encargaron de empeorar la cuestión y le dijeron que quien la acusa es el órgano de Instrucción Penal. Con más razón, la mujer se presentó en el nuevo horario indicado, donde fue recibida por cuatro oficiales, incluyendo agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, que como generalmente pasa en Cuba, abusaron de su autoridad.

“De entrada me dijeron que me podían dejar detenida por siete días por haber publicado en Facebook que ellos me habían citado”. Ciertamente dicha publicación desprendió mucha solidaridad, fue compartida por varios usuarios de la plataforma, incluyendo opositores, periodistas, influencers y hasta el artista cubano Roberto San Martín.

“Yo les pregunté que por qué no lo hacían y me dijeron que porque su objetivo es que yo entre en razón. De esa supuesta amabilidad pasaron a armarme una buena, como no tienen nada contra mí, se inventaron hasta testigos”.

“Pregunté de que se me estaba acusando en sí, y me dijo el que supuestamente me atiende, que él vio por ahí un expediente donde dice que Educación me acusa de falsificar los documentos relacionados con el círculo infantil donde estuvo mi hijo”.

“Yo lo cuestioné porque ya me habían dicho que era Instrucción Penal, pero me afirmó que eso no tiene nada que ver, que eso es la policía y que tenían varias cosas en mi contra”.

La joven activista María Ayala asegura que todo eso fue la justificación para sentarla allí. “Yo era profesora y por ahí me llegó el círculo de mi hijo en 2017. Luego dejé Educación y comencé como cuentapropista, y mis papeles siempre han estado en regla, todos mis documentos me los firmaba el órgano de trabajo al que yo estaba afiliada, tengo mis comprobantes de pago guardados. Porque yo aun sin trabajarle al Estado tenía derecho a esa plaza en el círculo mientras pagara seguridad social, mientras estuviese afiliada a un sindicato, y todo estuvo siempre en regla. Y antes de yo entregar mi patente, saqué a mi niño del círculo.”

Pero la acusación, que debería haber sido el tema central, duró apenas unos minutos. De ahí, los cuatro oficiales comenzaron a hostigar a la joven con el tema que realmente les interesaba, su activismo. “No me dejaban hablar, hacían una pregunta y cuando yo iba a responder saltaban para la otra”.

El motivo real de la citación era amenazarla por ser activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotora de Cuba Decide y estar muy activa en las redes sociales exigiendo la libertad de todos los presos políticos, y denunciando la pésima situación que en todos los aspectos atraviesa el país. “Fueron muy enfáticos en mis publicaciones, en las denuncias que yo hago, incluso en los memes que publico, que según dicen son un ultraje y que por eso iba a ir presa”.

Los oficiales también hicieron referencia a la aparición de pegatinas en Holguín, con frases antigubernamentales. “Ellos dicen que fui yo, pero no es así. Yo no tengo que negar mi activismo, doy la cara, asumo lo que hago y soy consecuente con ello, pero no los coloqué yo, y no porque sea un delito, pue esos son métodos de lucha no violenta”.

“También trataron de relacionarme con Clandestinos, como que alguien me había mencionado y eso también es totalmente falso. Mi activismo es claro, soy miembro de UNPACU y promuevo Cuba Decide como herramienta de cambio de sistema en Cuba”, asegura la joven activista.

El interrogatorio a la joven activista holguinera duró poco más de dos horas, las intimidaciones fueron muy claras y directas, amenazan con quitarle a su hijo, llevarla a prisión y hacerle lo mismo que le han hecho a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, que lleva más de 100 días preso, actualmente en celda de castigo y sin una fecha de juicio.

Para Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la dirección de UNPACU, líder de su frente juvenil y promotor también de Cuba Decide, el caso de María Ayala es una prueba fehaciente de cómo se penalizan en Cuba las voces críticas al régimen cubano.

“Vemos como a una joven que trabajaba para el Estado cubano en el Ministerio de Educación como maestra, que luego pasó a ser cuentapropista y comenzó a disentir públicamente del Partido Comunista de Cuba (PCC), a través de las redes sociales de Internet, termina siendo acosada por agentes del MININT, que incluso le hacen saber de forma implícita que le pueden inventar cualquier delito y llevarla a prisión”.

“Lamentablemente no es un caso aislado, es la historia común de millones de cubanos, pero el pueblo debe tener claro que el terror que tratan de infligir a los ciudadanos es proporcional al terror que las mismas fuerzas represivas y el Gobierno a que obedecen sienten del pueblo. Porque es el pueblo el que tiene la verdadera fuerza”.

María de Lourdes Ayala tiene 27 años de edad, fue miembro del grupo Somos + y en agosto de 2019 comenzó a militar en las filas de la Unión Patriótica de Cuba, y a ser parte de su frente juvenil. Estuvo invitada el pasado mes de octubre a participar en el evento Pasos de Cambio, que tuvo lugar en la Torre de la Libertad en Miami, pero en el aeropuerto funcionarios de Inmigración le comunicaron que ese día no iba a salir del país.