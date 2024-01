MADRID, España.- La plataforma feminista YoSiTeCreo en Cuba se pronunció contra cualquier intento en la Isla de obligar a una persona a someterse a un aborto en contra de su voluntad.

A través de Facebook la plataforma recordó que en Cuba está prohibido, tanto legal como éticamente, forzar a una persona a realizarse un aborto, independientemente de si se encuentra privada de la libertad o no.

Además, YoSiTeCreo en Cuba hizo referencia a la Orden 7 de 2016 del Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, que en sus artículos del 70 al 73 establece claramente que las personas gestantes en lugares de internamiento tienen derecho a recibir atención primaria y estomatológica, la cual está garantizada a través de los programas de salud nacionales. El órgano responsable de esta actividad es el Servicio Médico del Ministerio del Interior, según lo dispuesto en el artículo 70 de dicha orden.

Este mensaje, en el que la plataforma feminista instó a las autoridades cubanas a que cumplan estrictamente todos estos artículos, surge en respuesta a la denuncia pública realizada por la familia de Lisdani Rodríguez Isaac, quien se encuentra injustamente encarcelada en El Guajamal, Villa Clara, debido a su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

La semana pasada se conoció que la Seguridad del Estado del régimen está obligando a Lisdany Rodríguez Isaac a abortar en contra de su voluntad. Así lo confirmó a Prisoners Defenders su madre, Bárbara Isaac Roque, quien aseguró que la joven tiene casi siete semanas de embarazo.

“Está embarazada. Tiene seis semanas, casi siete. Y no le están dando buen alimento allí. No hay comida allí, no medicamentos, no hay nada”, denunció la madre de la joven.

Y agregó: “Ahora la Seguridad del Estado la quiere obligar a que se saque el niño. Ella me dijo que ella no quiere sacarse el niño. Ella se siente muy mal. No hay gravinol para los mareos. No tiene medicamento ninguno allá adentro. No la están atendiendo, porque quieren obligarla a que se lo saquen”.

Bárbara Isaac Roque también dijo que Lisdany “teme por su vida, que le obliguen a sacárselo y que le pase algo”.

El 15 de julio de 2021, las autoridades cubanas detuvieron a Lisdany Rodríguez Isaac y a su hermana, Lisdiani, por su participación en las manifestaciones del 11J. Ambas fueron acusadas de desorden público, desobediencia y agresión.

En septiembre de 2021 se informó que habían sido sentenciadas a diez años de prisión; sin embargo, informes adicionales de enero de 2022 indicaron que estaban siendo juzgadas y que no habían sido sentenciadas oficialmente. En marzo de 2022, se informó que habían recibido una condena de ocho años de prisión.

