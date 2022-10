MIAMI, Estados Unidos. – A 22 días del paso del huracán Ian por la parte más oocidental de Cuba, el activista y reportero independiente Omar Suárez Campos aseguró a CubaNet que “la situación por la que están atravesando los pobladores de Pinar del Río es bastante desesperada”.

“Aún hay muchos lugares a los cuales no han llegado las fuerzas de las demás provincias de Cuba para atender el problema de la electricidad. Muchas personas aún están durmiendo bajo las estrellas, sin techo, mojándose. Todavía se están mojando familias completas con niños incluidos, niños pequeños que tienen que ir a la escuela, personas encamadas y enfermas”, lamentó.

De acuerdo con las autoridades cubanas, tres semanas después del paso de Ian solo el 53% de la población tiene electricidad.

Además, Suárez Campos asegura que persiste “otra problemática más”, relacionada con el reparto de los donativos enviados a la provincia por otros países, y que el régimen estaría cobrando la ayuda, como alimentos, techos y colchones, entre otros.

Asimismo, dijo que “el tema del agua es complicado”.

“Durante todo este tiempo se ha cacareado que habría apoyo por parte de las de las instituciones gubernamentales, es decir, por parte de los delegados de las circunscripciones hacia la población con respecto al abasto del agua. Toda una mentira. Ojalá que un día se pueda hacer un estado de opinión democráticamente para que el mismo pueblo pueda decir la verdad”, señaló.

También detalló que “el abasto de agua en el reparto Cuba Libre, por ejemplo, jamás ha venido una pipa de agua después del ciclón. Es un tema muy crítico. El agua no la ponen desde mucho antes de que pasara el ciclón”, lamentó.

De acuerdo con el activista, “hay un brote de diarreas en estos momentos. En las redes de farmacias no existen medicamentos para contrarrestar ese problema. En los centros hospitalarios tampoco hay medicamentos. Llega un paciente con una dolencia, con necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia y no se puede. No hay cómo tratar en los hospitales a nadie”, dijo.

Con respecto a la represión desatada por el régimen tras el paso de Ian y las protestas pacíficas que sobrevinieron dijo que la población de Pinar del Río estaba “diezmada por las amenazas de las fuerzas represivas que existen y persisten en la región”.

“Hay mucho temor por ser encarcelado y dejar a la familia atrás. Se sabe que en los calabozos y estaciones de la Policía hay un fiscal que atiende los casos de ciudadanos que hacen protestas pacíficas y que no tienen derecho a un juicio independiente ni a un abogado”, indicó.

