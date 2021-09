MIAMI, Estados Unidos.- Varias organizaciones pidieron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, que incluya a Cuba en la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial, ya que la diplomática chilena comparecerá ante el Consejo de DDHH en Ginebra el próximo lunes.

El Movimiento San Isidro hizo un llamado a Bachelet a través de su cuenta en la red social de Twitter. “Desde el Movimiento San Isidro le solicitamos a la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, que incluya en las reuniones sobre derechos humanos la situación de Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio”, reza la publicación.

Por su parte, la ONG Prisioners Defenders y José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, se sumaron a la solicitud y exigieron a la funcionaria “acordarse de las miles de víctimas en Cuba”.

“Desde Prisoners Defenders nos sumamos formalmente a la clave petición a la Alta Comisionada @mbachelet para el lunes 10am en el “ITEM 2 Oral update by the HC” de la agenda. Acordarse de las miles de víctimas en Cuba sería un gesto de tributo a su dolor y en defensa de los DDHH”, escribió la organización no gubernamental en Twitter.

Vivanco, entretanto, dijo en la misma red social: “Este lunes 13 de septiembre, Michelle Bachelet actualizará al Consejo de DDHH en Ginebra sobre la situación de DDHH a nivel global. ¿Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba?”.

Durante las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en más de 50 localidades a lo largo y ancho de Cuba el 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad y fueron reprimidos violentamente por fuerzas policiales del régimen.

Las protestas, que fueron transmitidas en directo por usuarios de Facebook, tuvieron lugar en medio de la peor crisis económica y sanitaria que haya vivido el país, con hospitales colapsados, y escasez de medicinas, alimentos y otros productos básicos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.