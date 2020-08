Periodista oficialista compara a Kamala Harris con las “coleras” en meme racista

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista del oficialista diario Granma, Ernesto Estévez Rams, ha sido acusado de racista, y se encuentra en medio de una polémica al respecto en redes sociales, luego de publicar este jueves un meme en su cuenta personal de Facebook.

La imagen en cuestión muestra a Joe Biden, candidato por el partido demócrata a las elecciones de Estados Unidos el próximo mes de noviembre, y a Kamala Harris, a quien escogió a inicios de esta semana como vicepresidenta en la carrera hacia la Casa Blanca.

Junto a la fotografía se lee: Joe Biden escogió de compañera de fórmula a una mujer negra, ¿será colera?

El comentario ha hecho estallar las redes, y los usuarios lo han tildado de racista, aunque el periodista oficialista ha tratado de defenderse como puede, y asegura que muchos no entendieron el significado del meme.

“Con todo respeto, todo lo que puede ser malinterpretado es siempre malinterpretado. No voy a participar de la cultura de la cancelación por respeto a su respuesta. Pero sinceramente le digo, cuanta vergüenza sentiría ver esto en las redes si usted fuera mi padre. ¡Cuánta vergüenza!”, le respondió un usuario.

El periodista había intentado explicarse diciendo que el meme era “parte de una polémica que hubo en las redes sobre el tema de estigmatizar a las coleras como mujeres negras. En esa polémica participé de diferentes formas. Las personas que participaron de la polémica entendieron el contexto del meme e hicieron una lectura de él que se correspondía con mi intención”.

Y prosiguió: “el meme, en su contexto original construye un absurdo. El absurdo de la situación que describe lo infiere. Podemos decir, en base a la elección de Biden, que las mujeres negras son candidatas a vicepresidentes? No. Luego, podemos inferir, por ver que algunas coleras son mujeres negras, que las mujeres negras son coleras? tampoco. Lo que pasa es que cuando se tiene la sensibilidad a flor de piel y no se da tiempo a pensar antes de reaccionar se erra por emoción. Cinco minutos viendo de dónde venía el meme, quién lo publicaba y en qué contexto lo hacía hubiera bastado. No siempre lo más inteligente, en términos de combate, es subordinar el intelecto a la emoción”.

Ariday Ballesteros Padilla respondió al periodista del diario estatal que no se había dejado llevar por la emoción, sino por la lógica, “sigo sin entender cómo haces un meme de una situación en EE.UU. y lo conviertes en argumento de misoginia y racismo juntos…Tu explicación me deja más perpleja que aclarada”.