MIAMI, Estados Unidos. — La periodista independiente Camila Acosta, habitual colaboradora de CubaNet y del diario español ABC, denunció un operativo de vigilancia policial en su contra frente al inmueble en que reside.

Acosta confirmó que se trata de una posta montada por la policía política y que funciona intermitentemente desde hace varios meses.

“Hoy tengo vigilancia, una vez más. Esta vez ni siquiera sé el motivo”, señaló en redes sociales la reportera, quien aseguró que desde hace cuatro meses está siendo vigilada de forma intermitente.

“A veces está la patrulla policial con una o dos mujeres vestidas de civil, y otras los acompaña también un oficial de la Seguridad del Estado en moto; la mayoría de las ocasiones durante horario de la mañana o dos o tres horas durante la tarde”, escribió la joven.

Acosta dijo desconocer los motivos del operativo montado frente a su residencia, casi siempre vinculado a fechas señaladas en la isla.

“En esos días me pregunto lo mismo: ¿Hay algo hoy? ¿Alguna convocatoria a protestas? ¿Qué estará pasando en Cuba para que me quieran impedir salir de la casa? Pero nada. Pareciera que es rutinario, para no perder la costumbre, y para recordarme que, aunque no me toquen a la puerta o me citen, siempre están ahí. Así vivimos en Cuba los que nos atrevemos a denunciar a la dictadura”, sostuvo la periodista.

Desde sus inicios en el periodismo independiente, Camila Acosta ha sido víctima de persecución y hostigamiento por parte de la policía política.

Detenciones arbitrarias, multas, decomiso de medios de trabajo, interrogatorios, prohibiciones de salida del país, entre otras, han sido solo algunas de las situaciones que ha debido enfrentar la reportera debido a su trabajo.

El pasado año, la reportera, pagó una multa de 1.000 pesos impuesta por la Seguridad del Estado para evitar el juicio al que se exponía por un presunto delito de desórdenes públicos, cargo que se le imputó por informar sobre las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).