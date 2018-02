Perfil: así es Nikolas Cruz, el autor de la masacre en escuela de Florida

Ex compañeros de clases describen su personalidad

EEUU.- Nikolas Cruz, el acusado de abrir fuego en una escuela secundaria de Florida (Estados Unidos) el miércoles, matando a 17 personas, es un exalumno problemático y obsesionado con las armas, que fue expulsado del centro por razones disciplinarias no especificadas, dijeron la policía y ex compañeros de clase.

Cruz, de 19 años, fue arrestado una hora después del tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, informó el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, a los periodistas. “Comenzamos a investigar los sitios web que frecuentaba y lo que colgaba en las redes sociales y algunas de las cosas que le vinieron a la mente son muy, muy inquietantes”, añadió.

Pocos amigos

Chad Williams, de 18 años, estudiante de cuarto año en el centro, recordaba a Cruz como un compañero de clase con problemas. Dijo que Cruz activaba la alarma de incendios día tras día, y finalmente fue expulsado. Más recientemente, Williams vio a Cruz con varias publicaciones sobre armas. “Estaba loco por las armas –relató–. Era un tipo marginado. No tenía muchos amigos”.

Jillian Davis, de 19 años, definió a Cruz como un joven callado y tímido que se transformaba cuando se enojaba y que hablaba mucho sobre armas y cuchillos, pero nadie lo tomaba en serio. “Diría que no era el chico más normal o sensato de la escuela. Definitivamente, tenía algo raro. Era muy peculiar”, dijo Davis, quien se graduó de la escuela el año pasado.

Prohibición de entrar en el campus

El profesor de matemáticas Jim Gard dijo al ‘Miami Herald’ que a Cruz se le había prohibido, una vez expulsado, que entrara en el campus llevando una mochila. “Hubo problemas con él el año pasado porque amenazaba a los estudiantes, y creo que se le pidió que abandonara el campus”, dijo. La dirección del centro envió un correo electrónico a los profesores para avisarles sobre Cruz, añadió.

Otra estudiante, Dakota Mutchler, de 17 años, explicó que no había hablado con Cruz en más de un año, y que se negó a comunicarse con él cuando le contactó hace dos semanas en Snapchat. “Todos los que le conocemos sospechábamos que podía pasar algo”, dijo Mutchler.

“Un poco apagado”

“Se le notaba un poco apagado”, relató por su parte Travis Julmice, de 18 años. “Siempre fue un chico con problemas”, añadió.

Sin embargo, el superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, Robert Runcie, dijo a los periodistas que la escuela no tenía ninguna indicación de que Cruz fuera un peligro. “Por lo general, en estas situaciones suele haber signos. Pero no teníamos ninguna advertencia, no hubo llamadas telefónicas ni amenazas”, aseguró.

(Reuters)