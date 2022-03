LA HABANA, Cuba. — El régimen cubano forzó al exilio al pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez por su apoyo a más de cuarenta familias de presos políticos en la Isla.

Actualmente, el pastor se encuentra en la zona franca del aeropuerto de Zúrich, Suiza, donde ha pedido asilo político.

El líder evangélico, quien residía en San José de las Lajas, explicó a CubaNet que oficiales de la Seguridad del Estado lo amenazaron con condenarlo hasta 30 años de prisión bajo delitos como “sedición” e “instigación a delinquir”.

Fundora Pérez cuenta que el ultimátum se lo dieron el 3 de marzo último. Ese día, había estado repartiendo ayudas económicas y asistencia espiritual a familias de presos políticos del 11 de julio (11J) en varias localidades de las provincias de Mayabeque y La Habana.

“Al salir del barrio de La Güinera dos patrullas me emboscan el carro. Seguimos con una patrulla delante y otra detrás hasta que salimos a la ocho vías y ahí nos paran. Luego nos escoltan hasta el punto de control de Pedro Pi. Allí me bajaron y me profirieron todas las amenazas. Primero, que tuviera cuidado que cualquier cosa me podía pasar en la carretera. Ya eran las 12 de la noche. Ahí fue cuando me dijeron que tenía una semana para abandonar el país o sería enviado a prisión, y también mi esposa”, relata el pastor.

Al principio, Fundora Pérez pensó que era una amenaza más, al igual que le han estado haciendo en los últimos meses por causa de diferentes actividades que ha realizado: apoyar a los presos políticos y sus familiares, salir a manifestarse pacíficamente el 11J, apoyar la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre del pasado año y denunciar públicamente al régimen cubano. Sin embargo, una abogada amiga de la familia corroboraría en la Fiscalía Provincial de Mayabeque que, efectivamente, había un proceso abierto en su contra.

El pastor lideraba en su poblado de residencia unas diez iglesias vinculadas a la red del Movimiento Apostólico, red de iglesias evangélicas que el régimen se ha negado a reconocer y legalizar a través del Registro de Asociaciones.

Un amigo pastor, desde Estados Unidos, lo ayudó a establecer la ruta de escape y a financiarla porque, asegura, no contaba con los recursos suficientes para ello. El vuelo, programado para este jueves 10 de marzo, haría escala en Cancún y luego iría a Suiza. En todo el trayecto, desde que saliera de su casa hasta el mismo avión, asevera que un policía lo custodió para así asegurarse de que abandonara la Isla.

Fundora Pérez afirma que, hasta el momento, las autoridades suizas lo han atendido “súper bien”, le recogieron sus documentos y está en medio de un proceso investigativo de cuyo resultado dependerá si le otorguen el asilo político o no.

“Mi familia está destruida. He tenido que dejar a mi esposa y a mi hija de apenas un año. Yo estaba dispuesto a quedarme, pero mi familia insistió, fueron ellos los que se sacrificaron por mí con tal de que yo no fuera preso. Me siento con rabia y dolor por estar lejos de mi familia y a la misma vez impotente, a veces hasta culpable por no haber podido hacer más, por no poder pelear contra ese monstruo que es la dictadura y que pasen estas cosas, como hoy, que tuve que salir huyendo por simplemente ayudar a familias, por entregar ayudas para comprar comida, por poner un hombro para que una madre llore. Y estoy a la vez preocupado por mi esposa y mi hija en Cuba”.

Pese a todo, afirma sentirse satisfecho porque “hice en mi país todo lo que un cubano debe hacer en este momento tan difícil (…) hice todo lo que un pastor debía haber hecho”.

“Amo mi patria, amo a mi país, amo a Cuba, amo a mi gente”, refiere.

Enrique de Jesús Fundora Pérez añade que su pasión por ayudar comenzó al percatarse de las complicidades de las iglesias cubanas con el régimen, tras la represión a los manifestantes del 11J.

En los últimos meses, sobre todo luego de las protestas del 11J, alrededor de una veintena de periodistas independientes y activistas han sido forzados al exilio por el régimen cubano, tanto por el asedio constante como por las amenazas de encarcelamiento. Entre ellos figuran Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Carolina Barrero y Fernando Almeyda. Mientras, miles de cubanos tratan de escapar de la represión y la crisis económica tanto por mar como cruzando fronteras hasta llegar a los Estados Unidos de América.

