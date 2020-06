MIAMI, Estados Unidos. – El pastor santiaguero Alain Toledano Valiente denunció una nueva arremetida de las autoridades cubanas contra tres de sus discípulos. ¿A qué iglesia perteneces o quién es tu líder? Son las preguntas que por estos días realizan a los miembros del movimiento apostólico.

Uno de los casos es el de Yaumara Bacot Rodríguez, santiaguera de 40 años de edad y madre de un menor de 15 años a quien le dieron un ultimátum para que abandone su vivienda.

El Gobierno necesita el espacio donde habita para terminar la construcción de una vía férrea que conecte el Puerto de Santiago de Cuba con la fábrica de cemento que se construye en el Abel Santamaría.

Según Toledano, “la representante del órgano de Planificación Física y el Jefe del Consejo de la zona negociaron con una familia de tres personas que vivían allí para darle casa a cada uno, por la tanto, Rodríguez quedó sin disponibilidad de acceder a una propiedad.

Según le habían alertado, el pasado 16 de junio sería desalojada, sin derecho a reclamar, pero eso no ha sucedido porque las autoridades intentan ejercer presión para que ella abandone por su propia “voluntad”.

CubaNet contactó con Yaumara para tener más detalles sobre su situación.

“Yo vivo aquí hace más de 7 años y si el gobierno se está beneficiando con el lugar donde estoy lo justo es que me den otra casa no que me dejen en la calle. Pero no, a ellos no les importa si me voy para debajo de un puente” declaró Bacot.

La madre de la mujer, Leonela Rodríguez, también se dirigió a las oficinas de Vivienda a exigir justicia para su hija y fue multada con una cuota de 30 pesos en CUP.

Yaumara Bacot (Foto: Cortesía de la autora) Multa a Leonela Rodríguez, madre de Yaimara Bacot (Foto: Cortesía de la autora)

“Nunca he tenido problemas legales, se ensañaron conmigo, incluso Maritza, la de Vivienda, me dijo que la iglesia de Alain iba contra los principios de la revolución”, aseguró Yaumara.

Reinier Piti Rodríguez, también miembro de la iglesia Enmanuel, es otro de los religiosos de Toledano que ha sufrido persecución religiosa.

Desde el año 2010, trabajaba como carpintero ebanista en Servicio Técnico Integrada. El pasado 12 de mayo fue citado al Consejo de Dirección donde le informaron que su contrato había sido cerrado por haber exigido al Director de la empresa la totalidad de su sueldo.

Por otra parte, este viernes fue detenido el pastor Yasser Caraballo luego de un allanamiento a su vivienda.

Yasser, según Toledano, lleva años criando cerdos y ayer fueron decomisados tanto los animales como el alimento destinado para ellos.

“Según su esposa, el pastor Caraballo explicó que el maíz ocupado fue sembrado y cosechado por ellos mismos, sin embargo, lo acusan de receptación”, aseguró Toledano.

El pastor Yasser Caraballo podría ser trasladado hacia el Vivac y sometido a un juicio sumario.

Reinier Piti (Foto: Cortesía de la autora) Yasser Caraballo (Foto: Cortesía de la autora)

Toledano, líder de la iglesia Enmanuel, que cuenta con más de 800 miembros, y del movimiento apostólico Sendas de Justicia, ubicada en el reparto Abel Santamaría, es el religioso más perseguido en la Isla. Con el fin de diezmar su membresía, las autoridades están utilizando métodos represivos contra sus seguidores, alerta el pastor.

“La iglesia se compone del pueblo y mientras más prospere, crezca y se eduque ese pueblo, la libertad está más cerca y por eso el ataque del régimen hacia nosotros”, manifestó el pastor santiaguero.

“Cuando eres un agente de influencia para el pueblo te conviertes en un objetivo militar. La Iglesia Enmanuel que pastoreamos está extendiéndose en Cuba y el mundo, pero a ellos le preocupa el crecimiento interno y nos ven como una amenaza exponencial”, concluyó Toledano Valiente.

Alain Toledano ha sido citado y detenido en más de cinco ocasiones. Su nombre figura en la lista de más de 200 cubanos miembros de la Sociedad Civil Independiente al que el Estado les ha prohibido salir del país. En el año 2016 su vivienda (templo cristiano y casa de oración evangélica) fue demolida ilegalmente por las autoridades cubanas.

Actualmente, se encuentra acusado de los presuntos delitos de “desacato”, “propagación de epidemias” y “enriquecimiento ilícito”, aunque para el líder cristiano son parte del terrorismo de Estado que padece hace años por sus ideas contrarias al régimen cubano.