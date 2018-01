Holanda comenzará a exigir visa de tránsito a los cubanos

MIAMI, Estados Unidos.- Los cubanos que viajen a través de Holanda a un destino fuera de la zona Schengen deberán poseer una visa de tránsito a partir del próximo 29 de enero, publicó una web oficial del Gobierno de los Países Bajos.

La decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación europea llega después de que se reportara un incremento en los últimos meses del número de viajeros cubanos pidiendo asilo en aeropuertos holandeses.

Debido a ello, los cubanos que hagan escala en un aeropuerto holandés para embarcar hacia otro destino fuera del espacio Schengen tendrán que haber obtenido primero el visado de tránsito aeroportuario o “Visa A”.

El Gobierno holandés ha advertido que el visado de tránsito no da acceso a ningún país de la zona Schengen, incluyendo los Países Bajos. Por esta razón los viajeros cubanos no podrán salir del aeropuerto si no tienen visa Shengen, aunque tengan la Visa A para tránsito.

Las autoridades holandesas recomiendan a los viajeros, antes de solicitar una Visa A, comprobar si estos pueden acogerse a alguna exención como poseer un visado o un permiso de residencia para un país Schengen, un país de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE).

También constituyen excepción los que poseen un visado para Canadá, Japón o EEUU, o los poseedores de permiso de residencia que provea el regreso sin limitaciones para Andorra, San Marino, Canadá, Japón o EEUU.

Los familiares de un ciudadano de la UE, el EEE o Suiza están asimismo contemplados dentro de las excepciones.

Los titulares de pasaportes diplomáticos, así como las tripulaciones aéreas o los nacionales de un país miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) están exentos del requisito de visa.

Los ciudadanos cubanos interesados en obtener la visa requerida deberán presentar un pasaporte con dos páginas en blanco al menos, expedido durante últimos diez años y con una vigencia mínima de tres meses posterior al trasbordo del pasajero.

Las citas consulares pueden ser concertadas a través del sitio online de la Embajada de Holanda en La Habana.

Los trámites requerirán una foto tipo carné y 71 CUC de impuestos. Según la nota emitida por la sede diplomática holandesa, al momento de la solicitud se tomarán las huellas dactilares a los viajeros y estas tendrán una vigencia de cinco años.