MIAMI, Estados Unidos.- Los padres de cuatro jóvenes cubanos presos por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 denunciaron que los juicios contra sus hijos han sido preparados y planificados por el régimen castrista, y piden ayuda a la comunidad internacional.

De acuerdo al Directorio Democrático Cubano, los padres de los jóvenes, uno de ellos de 17 años cuando fue arrestado, pidieron mediante un video que los ayuden a denunciar el caso de sus hijos, los cuales enfrentan peticiones fiscales entre 15 y 25 años de cárcel.

“Pido, con este video, que se me ayude en el mundo entero porque soy una madre afligida por mis hijos. Soy una madre que necesita ayuda del mundo entero, porque basta ya de esas injusticias y de esos juicios pagados. Esos juicios preparados, planificados, donde todo es una mentira”, reclamó Teresa de Jesús Rodríguez Simón, madre de tres presos políticos que han sido acusados de sedición (Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25 años, tiene petición fiscal de 20 años de prisión; Mackyani Román Rodríguez, 24 años, con petición fiscal de 25 años; y Emyoslán Román Rodríguez, arrestado cuando tenía 17 años, con petición fiscal de 15 años).

Por su parte, Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, 21 años y sentenciado a 23 años de prisión, denunció las irregularidades del juicio que se le celebró a varios manifestantes, donde los testigos eran agentes de la Seguridad del Estado.

“Estuve cuatro días en el juicio de mi hijo (…), soportando todas las injusticias que se cometieron allí. Todos los testigos ya venían con una visión de afuera, venían mandados. Los testigos eran tenientes coroneles de la Seguridad del Estado, el presidente del partido [comunista], el presidente del gobierno, esos eran los testigos. Nadie era del pueblo”, reclamó.

Según Aguilar, los testigos que presentó la defensa no fueron tratados de la misma forma que los de la Fiscalía. “Les hacían preguntas que no iban con el caso. A uno de los testigos lo encarcelaron allí. Los testigos de ellos eran los únicos que tenían derecho a hablar. Un juicio amañado completamente”.

El padre de Walnier Luis Aguilar Rivera relató también que a acusados y abogados no se les permitió defender sus casos. “Los reos no se podían defender bien. A los abogados los mandaban a callar, [diciéndoles] que no era conveniente eso en ese momento”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.