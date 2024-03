SANTIAGO DE CUBA. – Si bien el guarapo proviene exclusivamente de la caña de azúcar, el proceso para obtener el azúcar es un poco más complejo. No obstante, debido a la crisis de desabastecimiento en Cuba, muchos santiagueros han comenzado a utilizar la bebida tropical como endulzante en numerosas preparaciones. La receta es simple: se hierve el líquido hasta que se forme un almíbar.

“Hay gente que dice que lo ponen a hervir y dejan que gaste un poco hasta que se forme un melado. Yo nunca lo he probado así, me lo he tomado normal, pero hay quienes hacen harina, dulces con eso”, dijo una mujer mientras esperaba su turno en una fila para comprar el guarapo. Luego, otra exclamó: “¡Azúcar!… Si es que no hay, hay que endulzar con lo que haya”.

Cola para comprar guarapo en Songo La Maya (Foto de la autora)

En Songo La Maya, por ejemplo, era bastante usual sustituir el azúcar por guarapo en tiempos de escasez, sobre todo por ser más económico incluso que la miel, entre 35 y 70 pesos el pomo. Sin embargo, contaron algunos vecinos, la receta se hizo más habitual en los hogares, cuando en los meses de septiembre, octubre y noviembre pasados las autoridades de Comercio Interior rebajaron una libra de las cuatro establecidas para cada consumidor.

“Yo soy adicta al café y verse sin una gota de azúcar para colar es muy triste. En mi caso, si no tomo mi traguito de café me pongo nerviosa, me da migraña. Compré por la calle en algunas ocasiones, pero cuando me apretó la situación recurrí al guarapo y me salió bastante bueno, la verdad”, cuenta Margenis, una vecina de la localidad.

“Siempre le queda un saborcito raro, pero es poco perceptible”, agregó.

Una mujer que acaba de comrpar guarapo en Songo La Maya (Foto de la autora) Cola para comprar guarapo en Songo La Maya (Foto de la autora)

Según datos oficiales, en la zafra azucarera de 2022-2023, solo se logró cumplir con el 77% de lo planificado, o sea, unas 350.000 toneladas, cuando la meta era llegar a las 455.198. Tales resultados han devenido en faltantes y demoras en la distribución del producto en la canasta familiar normada. Justamente, a finales de febrero, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que la disponibilidad de azúcar estaba condicionada por dicha zafra.

Este contexto ha marcado un cambio significativo en la dinámica del mercado. En octubre pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), reveló un aumento de 11,4% en los precios del azúcar. Tales cifras se reflejan en el costo del producto, sobre todo en las mipymes y en plataformas informales, donde una libra ronda los 200 y 300 pesos, o 700 el kilo, en dependencia de si es blanca o morena (prieta).

(Captura de pantalla) (Captura de pantalla) (Captura de pantalla)

Luis Alberto Beltrán, residente en Alto Songo, a pesar de que es ingeniero de profesión, hace años optó por la repostería porque, comparado a los 4.000 y tantos pesos que cobraba al mes, este negocio le reporta mayor solvencia económica. Aunque, cuando la escasez de azúcar se tornó crítica, tuvo que acudir al guarapo y a la miel para elaborar sus pasteles.

“Me costó trabajo, porque no quería afectar la calidad de los pasteles, pero la necesidad me obligó. En sí lo que lleva dulce es la mermelada, que es el relleno de los pasteles. Yo trato de usar mitad azúcar y mitad guarapo para mitigar un tanto el sabor y la verdad me salen igual de buenos”, dijo Beltrán.

