Otra mujer acusa a Joe Biden de tocarla de forma indebida

MIAMI, Estados Unidos. – Una mujer reveló al diario The Hartford Courant, de Connecticut, que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, la tocó de forma indebida durante un acto de recaudación de fondos celebrado en 2009.

Se trata de Amy Lappos, antigua asistente de un congresista demócrata, quien comentó al rotativo que, en aquella ocasión, Biden la agarró por la cabeza.

“No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza”, dijo Lappos, quien era entonces ayudante del representante de EEUU, Jim Himes.

Es la segunda acusación de ese tipo que recibe Biden en los últimos días, luego de que el pasado viernes Lucy Flores, una expolítica demócrata en Nevada, dijera que el exvicepresidente la hizo sentir “incómoda, asquerosa y confundida” en 2014, cuando la besó en la nuca durante un mitin de campaña.

Biden, por su parte, respondió a las acusaciones con un comunicado donde alega no haber faltado el respeto deliberadamente a ninguna mujer.

“En mis largos años haciendo campaña y dentro de la vida pública, he ofrecido innumerables veces la mano, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y consuelo. Y ni una sola vez -jamás -pensé que actuaba de manera inapropiada”, señala la declaración.

Sin embargo, Lappos hizo hincapié en que existe una línea de decencia y de respeto que no se debe cruzar.

“Hay, absolutamente, una línea de decencia. Hay una línea de respeto. Cruzar esa línea no es actuar como un abuelo. No es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia”, dijo.

Muchos consideran que las acusaciones contra Biden buscan desviar disminuir sus posibilidades de cara a una hipotética candidatura a las elecciones de 2020, una decisión que el exvicepresidente debe anunciar el presente mes.