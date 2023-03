MADRID, España.- El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA) se encuentra en delicado estado de salud en la prisión de máxima seguridad en Guanajay, donde cumple una condena de cinco años.

Por una visita que recibió Otero Alcántara este miércoles, se supo que recientemente sufrió un desmayo.

“Tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió, tras un desmayo. No sabemos por qué ese `black out´”, informó desde la cuenta de Twitter de LMOA Yanelys Núñez Leyva, cercana al opositor y miembro del Movimiento San Isidro (MSI).

“Lo que sí sabemos es que está delgado y que no ha recibido atención médica para ver qué le sucede”, agregó Núñez.

— Luis M. Alcantara (@LMOAlcantara) March 7, 2023