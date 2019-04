MIAMI, Estados Unidos. – El escritor, activista y opositor cubano Orlando Luis Pardo Lazo presentará el próximo sábado en esta ciudad su más reciente libro “Espantado de todo me refugio en Trump” (Hypermedia Ediciones, Madrid, 2019), un volumen que aborda la corrección política como parte del lenguaje discursivo en Estados Unidos.

A decir del autor, se trata de una recopilación de “crónicas ficcionalizadas” que da continuidad a “Del clarín escuchad el silencio” (Hypermedia Ediciones, Madrid, 2016), y que recrean su experiencia, más que como exiliado, como un extranjero metido en la academia norteamericana, en Internet, en la campaña (presidencial) Hillary-Trump.

“Es mi experiencia como un extranjero, más que como exiliado, metido en la academia norteamericana, en Internet, en la campaña (presidencial) Hillary-Trump, en el problema de la corrección política”, dijo Pardo Lazo sobre el libro, que será presentado a las 7:00 pm. en la librería “Books and Books”, localizada en la 265 Aragon Avenue, en Coral Gables.

“Del clarín escuchad el silencio” es un diario de crónicas contraculturales que constituye la venganza radical de un autor que escapó del castrismo cubano solo para terminar atrapado en el castrismo académico norteamericano, donde los valores redundan en la tiranía de lo políticamente correcto y la “tontería izquierdista anti-Trump”, señaló.

A su vez, el título del volumen parodia una conocida frase de José Martí, que aparece en la introducción de su poemario “Ismaelillo”.

Orlando Luis Pardo Lazo publicó en Cuba los libros de cuentos “Collage Karaoke” (2001), “Empezar de cero” (2001), “Ipatrías” (2005) y “Mi nombre es William Saroyan” (2006). Fue ganador del concurso nacional de cuentos “La Gaceta de Cuba” (2005), con Cuban American Beauty. En 2014 editó y prologó las antologías de nueva narrativa cubana “Generation Zero. An Anthology of New Cuban Fiction” (Sampsonia Way Magazine, Pittsburgh) y “Cuba In Splinters” (O/R Books, Nueva York), ambas traducidas al inglés.

Desde hace diez años mantiene el blog Lunes de Post-Revolución y, en la actualidad, imparte conferencias sobre política y literatura cubanas en universidades norteamericanas y europeas. Desde el año 2016 estudia un doctorado en Literatura Comparada en la Washington University de San Luis, Estados Unidos.

Books & Books in Coral Gables

Address 265 Aragon Ave Coral Gables, FL 33134 United States

Phone 3054424408