LA HABANA, Cuba. – Este miércoles, el exprisionero político y activista santiaguero Eldris González Pozo fue conducido a la Cuarta Estación de policías, confirmó a CubaNet su hija, Evelyn Gónzález.

“No dejan pasarle comida; lo tenían en un calabozo y no se sabe si de aquí a cuatro días lo lleven para la prisión que le toca”, precisó la joven.

En la mañana de este miércoles, el activista de la Alianza Democrática Oriental se presentó en el Tribunal Municipal Popular (TMP) de Santiago de Cuba para ser trasladado a la prisión de Aguadores, donde se supone que cumpla una condena de tres años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desobediencia.

Recientemente, las autoridades rechazaron la apelación de su condena.

Antes de presentarse en el Tribunal, el activista por los derechos humanos intentó contactar a su abogada, Yadira Girón Mesa, quien lo habría evadido.

“El teléfono no lo levanta; fui al Bufete, pero nunca apareció. Me atendió su jefa y la mal justificó diciéndome que no me había dicho sobre el fallo del Tribunal porque se había enterado por correo en la tarde noche del día anterior a que me notificaran”, declaró González a CubaNet, horas antes de su detención.

El activista y exprisionero fue trasladado a la Cuarta Estación de policías a pesar de que padece espondilitis anquilosante, una enfermedad reumatológica que afecta principalmente la columna vertebral y por la que ha sido intervenido quirúrgicamente. González Pozo lleva una prótesis de cadera izquierda y debe ser operado nuevamente para colocarle otra prótesis en la cadera derecha, explicó.

Debido a su padecimiento, no se puede agachar ni correr. “Temo por mi vida; estando preso no voy a tener los medicamentos que necesito (diclofenaco vitaminado, metotrexatil) ni las condiciones para hacer mis necesidades fisiológicas debido a mis limitaciones”.

ACTUALIZACIÓN: Tras la publicación de esta nota, trascendió que González Pozo había sido trasladado al centro penitenciario de Aguadores, en Santiago de Cuba.

