MIAMI, Estados Unidos. — El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) eligió a Patria y Vida como una de sus canciones favoritas de 2021.

Obama hizo el anuncio en Twitter, donde mostró una selección de 26 temas musicales que sonaron a lo largo del año.

“Siempre me ha gustado escuchar una gran variedad de música, así que no es de extrañar que este año haya escuchado un poco de todo. Espero que encuentres un nuevo artista o canción para añadir a tu propia lista de reproducción”, señaló el exmandatario en la red social.

Aparecen en la lista de Obama temas como Notice (de Tammy Lakkis), Armash (Teddy Afro), Write a list of things to look forward to (Courtney Barnett), Boomerang (Yebba), In my blood (M03 & Morray), Walking at a downtown pace (Parquet Courts), The only heartbreaker (Mitski), Don’t live here anymore (The War On Drugs ft. Lucius), Tala tannam (Mdou Moctar), Magnolia blues (Adia Victoria), Volví (Aventura & Bad Bunny) y Pepas (Farruko), entre otras.

Además de convertirse en el himno de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, Patria y vida (interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo) se alzó con la categoría de “Canción del Año” en la última edición de los Latin Grammy, donde también fue seleccionada como “Mejor Canción Urbana”.

A inicios de diciembre, el tema fue elegido por la revista Rolling Stone como una de las 50 mejores canciones de 2021, ubicándose en la posición número 30.

El éxito y la trascendencia que tuvo la canción dentro y fuera de Cuba llevaron a que la productora Exile Content Studio anunciara la realización de un largometraje documental sobre el tema.

Patria y vida tampoco ha dejado indiferente a los mandamases castristas, quienes, a través del aparato de propaganda estatal, intentaron desde desacreditar la canción desde su lanzamiento.

