MADRID, España.- Un nuevo dialecto del inglés podría establecerse en la ciudad de Miami, debido a la influencia del español hablado por gran parte de la población.

Según un estudio de la Florida International University (FIU), Miami está experimentando el posible nacimiento de un dialecto del inglés que articula expresiones determinadas por el español en generaciones bilingües.

La investigación, desarrollada por el lingüista de la FIU Phillip Carter, examinó cómo se emplean los calcos —vocablo traducido directamente de una expresión del idioma de origen a otro idioma— en la comunidad hispana.

“Las expresiones españolas se están introduciendo en inglés”, apuntó el especialista.

En este sentido, pone ejemplos como, “bajar del carro” que se convierte en “get down from the car”, y no “get out of the car”, esta última es la común en el inglés estándar, por influencia de la expresión en español que se habla en el sur de Florida.

Algo similar ocurre con “una empanada de carne”, que se convierte en “meat empanada” en lugar de “beef empanada”.

“No hay un solo idioma que no tenga palabras prestadas de otro idioma”, dijo Carter. “El préstamo es una realidad ineludible de los idiomas del mundo. Cuando la mayoría de la población habla dos idiomas, se producirán muchos contactos lingüísticos interesantes”.

El estudio analizó el habla de inmigrantes cubanos y cubanoamericanos divididos en dos grupos: cubanoamericanos de primera generación nacidos en Cuba y que emigraron a Miami después de los 12 años, y cubanoamericanos de segunda generación nacidos y criados en Miami que hablan más inglés que español.

Aunque algunas expresiones con influencia del español ya no eran utilizadas por personas de segunda generación en Miami, sin embargo, no las abandonaron todas, indica el estudio.

Según cifras del Censo Oficial de Estados Unidos, en 2022 Miami contaba con el mayor porcentaje de habitantes de origen hispano (68,6 % del total).