MADRID, España.- El artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por el régimen cubano desde hace un año y medio, “trata de sobrellevar como puede la prisión”, dijo la activista feminista Yanelys Núñez este jueves, tras reciente comunicación telefónica con Alcántara.

“Hablé con Luis Manuel este martes. Una llamada desde la prisión siempre te rompe un poco por dentro. No me adapto a la idea de que esté en ese lugar, en #Guanajay, hace ya UN AÑO Y SEIS MESES. Parece poco, pero no lo es”, expresó Núñez desde sus redes sociales.

Según explicó, Otero Alcántara para pasar el tiempo encarcelado a veces dibuja, a veces hace retratos de amigos, a veces ve el bodrio de la televisión cubana, a veces lee; pero estar todo el tiempo sin un minuto de soledad, sin sentirse vigilado, sin estar alerta, a veces le desespera”.

La opositora, exiliada en Madrid desde marzo de 2019, después de haber sufrido varios años de persecución política en Cuba, señaló que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) “sobrevive a la prisión como cualquier otro preso político… como le den las fuerzas”.

“Pocas herramientas puedo ofrecerle yo que no sea la de escucharlo, la de mandarle comida y medicinas, LA DE LUCHAR POR SU LIBERTAD. Quiero seguir pensando que el momento en que esté libre llegará pronto”, dijo en su emotivo mensaje.

Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a cinco años de prisión en junio de 2022 tras un juicio desarrollado a puerta cerrada.

Estando en prisión recibió el premio Impacto Príncipe Claus 2022, entregado por el fondo holandés de igual nombre, que tiene el objetivo de reconocer a artistas que desde sus comunidades realizan trabajos relevantes, necesarios e inspiradores, abordando temáticas políticas, relacionadas con el medio ambiente o en defensa de los derechos humanos.

En noviembre pasado Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones que se ha mantenido denunciando y visibilizando su caso, llamó a sumarse a una campaña para exigir su liberación. En esa ocasión Amnistía Internacional destacó que a pesar de su delicado estado de salud, el artista “en la cárcel no recibe la asistencia médica adecuada y su salud se sigue deteriorando”.