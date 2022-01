MIAMI, Estados Unidos. — Las autoridades cubanas negaron la entrada a Cuba al pelotero Lisbán Correa, exjugador del equipo de Industriales e integrante de la selección nacional de la Isla que intervino en el Preolímpico de Béisbol de las Américas 2021.

El portal digital Pelota Cubana informó este sábado que al atleta le fue negada la entrada a Cuba y que fue devuelto a Panamá debido a que, supuestamente, aparecía en la lista de jugadores calificados como “desertores” por la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

Según el medio especializado, Lisbán Correa arribó a Cuba alrededor de la una de la tarde en el vuelo 320 de la aerolínea. A su llegada, fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí por más de dos horas. Funcionarios le recriminaron que pese a pedir su baja del sistema de la FCB, no viajó a Cuba para entregar su pasaporte oficial, por lo que habría incurrido en un incumplimiento de contrato.

De vuelta a Panamá, Lisbán Correa fue detenido por las autoridades migratorias, que mantendrán su custodia hasta que sea deportado a México, país del que es residente.

Días antes de volar a Cuba, Lisbán Correa había declarado a Pelota Cubana que mantenía sus esperanzas de jugar la próxima Serie Nacional con el equipo de Industriales.

“Yo tenía mucho interés de volver a jugar con los Industriales, pero la comisión decidió que no me iban a volver a dejar jugar, porque decían que yo había incumplido con el contrato. Todavía tengo el deseo. Incluso, si me dejan voy para allá. No tengo preocupación, me encantaría jugar nuevamente con los azules. Eso jamás ha salido de mi cabeza”.

Lisbán Correa regresaba a Cuba tras coronarse en la PROBEIS de Panamá con los Astronautas de Los Santos y haber sido elegido el Jugador Más Valioso de la final del campeonato.

