SANTA CLARA, Cuba. – Saily González Velázquez, la joven santaclareña fundadora del primer hostal declarado “gay friendly” en el centro de la isla, Amarillo B&B, la creadora de la red FullGao y el primer espacio coworking en Cuba, se pronunció desde su perfil de Facebook sobre la necesidad de una “administración más competente y empática” que logre aliviar la crisis económica que sufren los negocios privados ante el rebrote del COVID 19.

“No se trata sólo de los dueños de negocio, sino también de nuestros trabajadores a los que no podemos darles garantías salariales de ningún tipo”, escribió. A raíz de un programa especial sobre el tema, transmitido por el canal provincial, Saily refirió que la situación económica deja a los cuentapropistas con opciones tan estrechas como “vender un plato de yuca con mojo” o “suspender la licencia”.

Desde que la provincia de Villa Clara fue declarada en fase autóctona limitada todos los negocios privados que ofrecían servicios de comida o que funcionaban como bares y cafeterías debieron cerrar. La mayoría de los trabajadores contratados en estos espacios quedaron cesantes, sin que sus empleadores pudieran garantizarle un monto salarial que les alcance siquiera para la compra de la canasta básica.

“Soy la emprendedora que se sabe responsable de su equipo de trabajo y que, ahora mismo, se devana los sesos buscando la manera de poder ayudarlo a sobrellevar la difícil situación que existe en estos tiempos de Rebrote y Ordenamiento Monetario”.

Como muchos cuentapropistas, Saily ha invertido en su negocio y aún no ha logrado un fondo considerable que le permita otorgarle a sus trabajadores la misma ayuda que tuvieron en marzo del año pasado cuando cerraron por primera vez.

“Ahora mismo (por razones obvias) no puedo amparar, ni tampoco quiero dejar desamparado, al excelente capital humano que me sigue. Y el gobierno provincial, en su infinita ignorancia o descarada omisión (sépase que ellos tienen plenas facultades para hacer las cosas ´a su manera´) no le ha dedicado una mínima palabra a este sector”.

Otra de las dificultades de los negocios que ofrecen comida para llevar en la provincia son los altos precios de los productos y la propia ausencia de estos en el mercado estatal. De ahí que, la mayoría de los dueños de restaurantes y cafeterías no se hayan acogido a esta modalidad por no contar con los suministros a un costo que permita la rentabilidad de su servicio. Productos como el café, por ejemplo, solo se encuentra a la venta en los mercados MLC de la ciudad tras extensas jornadas para adquirirlo de forma regulada.

Al respecto, Saily se define como una emprendedora de las que “saben de marketing y redes sociales, de los que leen literatura extranjera sobre liderazgo y sobre negocios, pero también de los que le caen atrás al huevo, al pan, al plátano burro y al azúcar, arriba de una motoneta, o de una bicicleta, porque los negocios que elegí para realizarme lo precisan”.

En sus posts de Facebook, Saily se refirió igualmente a otros males que aquejan la ciudad como la ausencia de pan, aceite, papa, la cultura de la reventa o “la inexistencia de huevo liberado desde que el huracán Irma asesinó a las gallinas villaclareñas, en el 2017”.

“Santa Clara duele, y los funcionarios de nuestros organismos rectores provinciales no están capacitados para aliviar el dolor de los que vivimos en la ciudad de la UCLV. Puede que sea de ahí, y no de las filas del Partido, desde donde deben salir nuestros representantes”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.