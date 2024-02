MADRID, España.- La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional compartió un mensaje de Luis Manuel Otero Alcántara, donde el artivista cubano reafirmó su negativa a permitir que la opresión socave su compromiso con la libertad y la justicia.

“Nada me quita el empuje porque desde niño me enamoré de lo eterno. Así que no dejaré mi obra, nuestra obra inconclusa. Lucho por cerrar los ojos. En sueño profundo, mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos”, comienza el audio de Otero Alcántara, enviado desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, donde cumple una condena de cinco años de privación de libertad.

En el audio, compartido en X por Amnistía Internacional con las etiquetas #LibertadParaLuisManuel y #CubaSinRepresión, Otero Alcántara agrega: “Ojo, en dos años nunca he tenido una pesadilla, así que nada ha lapidado los dones de la creación. Lucho porque este sitio horrible, que contrasta con mi realidad en libertad, llena de amor y amaneceres y amistades, hizo que los valores buenos tomaran otra dimensión en mi conciencia. Sigo luchando porque nunca aprendí nada práctico como matemática o mecánica. Sólo sé soñar”.

Desde la prisión de Guanajay en Cuba, @LMOAlcantara nos comparte un mensaje para todas las personas que luchan por su libertad y nos recuerda porque sigue luchando.



Comparte su mensaje y exige a @DiazCanelB #LibertadParaLuisManuel y una #CubaSinRepresión. pic.twitter.com/NEWxuW2YFh — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) January 31, 2024

El líder opositor también aseguró que “aún conserva el sabor del último beso de aquel día 11”, refiriéndose a las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel que se extendieron por toda Cuba el 11 de julio de 2021.

“Insisto en la lucha porque a pesar de la escasez extrema, los vecinos de San Isidro me envían paquetes de salchichas para que me alimenten aquí en prisión. Y ojo, nunca se me ha borrado la imagen de mi amiga Lupe, mi vecina de San Isidro, compartiendo su pollo a partes iguales con su perrito pekinés. Por todo esto no dejaré de creer en tí, en mí, en nosotros, en el amor”, concluye Alcántara.

Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se disponía a unirse a las manifestaciones populares en el Malecón habanero. En junio de 2022, tras un juicio desarrollado a puerta cerrada y acusado de los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria, fue sentenciado a cinco años de prisión.

Estando encarcelado, la prestigiosa revista estadounidense Time lo eligió como una de las personas más influyentes de 2021. Además recibió el premio Impacto Príncipe Claus 2022, entregado por el fondo holandés de igual nombre, que tiene el objetivo de reconocer a artistas que desde sus comunidades realizan trabajos relevantes, necesarios e inspiradores, abordando temáticas políticas, relacionadas con el medio ambiente o en defensa de los derechos humanos.

