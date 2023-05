LA HABANA, Cuba. – Al menos dos bicitaxistas cubanos fueron multados durante una redada llevada a cabo este lunes por policías e inspectores en el municipio capitalino de La Habana Vieja, según denunciaron en entrevista con CubaNet los propios afectados.

“Estábamos simplemente conversando en una esquina cuando vienen los inspectores con la Policía y nos meten una multa porque dicen que no podemos estar en la esquina, y que como no residimos en el municipio no podemos trabajar en esta zona”, dijo Antonio Font Carreño, uno de los multados.

El cuentapropista, entrevistado por CubaNet, calificó la medida de “arbitraria”.

“Si a mí una persona me alquila en Centro Habana [su municipio de residencia] para que la lleve a La Habana Vieja, ¿qué le digo? ¿Que no puedo porque estoy castigado por el Gobierno?”, se pregunta Font Carreño. “Eso es absurdo porque yo pago una licencia para trabajar, no para que me estén prohibiendo nada”, agregó.

En su caso, la cuantía de la multa fue de 500 pesos. No obstante, asegura que lo han sancionado en innumerables ocasiones.

“A mí me pusieron hasta una multa por saludar. Eso no sucede en ningún lado, eso nada más que sucede en Cuba porque es para hacerle la vida imposible a los cuentapropistas que, aunque no lo parezca, también ayudan al pueblo en un momento en el que el transporte está pésimo por la falta de combustible y demás”, precisó.

Entretanto, Francisco Díaz Vidal denunció que su multa ascendía a 1.500 pesos. “Esto es una multa arbitraria, con un monto exorbitante por estar trabajando en otro municipio, pero en mi propia Cuba, en mi propia patria, algo inimaginable la verdad”.

El documento que autoriza a ambos trabajadores por cuenta propia a realizar el trabajo de bicitaxista indica que pueden prestar servicio solamente en el municipio donde fue emitida la licencia de la actividad.

A pesar de su importante papel, los transportistas privados enfrentan casi a diario una batalla contra policías e inspectores, quienes mantienen un constante asedio contra ellos, aseguran los dos entrevistados.