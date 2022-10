MADRID, España.- Dos linieros cubanos murieron mientras trabajaban en la reparación del tendido eléctrico afectado en La Habana tras el paso del huracán Ian. Se trata de Carlos Peña Castellanos y Nelson Nieto, de acuerdo a reportes en redes sociales de personas cercanas.

“Una llamada telefónica me dejó sin aliento, me sumió en tristeza y me robó las ganas de escribir…un joven que vi crecer junto a su hermano, su abuela Luisa e Hilda su madre, había muerto ¿quién? Carlitos, un valiente liniero de mi pueblo que vino a trabajar en la recuperación de La Habana”, relató desde Facebook la usuaria Jarocha Reyes Vega.

“Me dijeron que estallaba de personas el velorio, que los hombres lloraban y las mujeres no tenían consuelo”, agregó.

A Carlos Peña, quien al morir tenía 35 años, lo sobreviven su madre y su hija pequeña.

De acuerdo a la publicación de Reyes Vega, era natural de San Antonio de los Baños y se encontraba en La Habana trabajando en el restablecimiento del sistema eléctrico.

La otra víctima, Nelson Nieto, resultó herido de gravedad por una línea activa mientras trabajaba.

Según explicó un vecino, testigo del accidente, “la descarga lo empujó hacia el techo de la caseta que se encuentra debajo y de ahí cayó hacia el piso. Se le trasladó rápidamente al policlínico más cercano y de ahí hacia el hospital”.

Posteriormente, la internauta Yanisley Candel publicó: “Todos sus familiares estamos devastados con su pérdida”.

La Página de Mauro, una cuenta de Facebook de la Seguridad del Estado, compartió la noticia de ambos fallecimientos, aunque la Unión Eléctrica de Cuba hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Según las autoridades, el huracán Ian, aunque no pasó por La Habana, causó graves daños en el Sistema Eléctrico Nacional, lo que ha provocado apagones de más de cinco días, que están llevando a los cubanos a salir masivamente a las calles para protestar.

