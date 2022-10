MADRID, España.- Una pareja de ancianos cubanos llegó a Estados Unidos este fin de semana tras realizar la peligrosa ruta migratoria.

El momento de arribar a la frontera y entregarse a las autoridades migratorias fue captado por la periodista Silvia Sánchez, quien compartió un video del sucedo en Tik Tok.

“De milagro hemos llegado aquí”, dijo el hombre de 82 años, visiblemente agotado por la travesía.

Mientras que su esposa, de 73 años, explicó que tenían sus hijos y nietos en Estados Unidos.

¿Qué íbamos a hacer allá?, dijo la señora.

La reportera, en comentarios a su publicación, informó que los ancianos ya se encontraban con su familia en el país norteño.

Tras trascender la noticia, el activista Magdiel Jorge Castro manifestó en Twitter: “Algún día nuestros abuelos no tendrán que aventurarse a una travesía por varios países para tener descanso digno en su vejez. Algún día los jóvenes cubanos construiremos juntos la nación que nos merecemos. Muy duro este video”.

Algún día nuestros abuelos no tendrán que aventurarse a una travesía por varios países para tener descanso digno en su vejez… algún día los jóvenes cubanos construiremos juntos la nación que nos merecemos… muy duro este video.#CubaEstadoFallido pic.twitter.com/Pe1CKVmOQT — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) October 2, 2022

En mayo pasado una cubana de 82 años logró cruzar el Río Bravo tras enfrentarse a las fuertes corrientes del río. La señora, identificada como Marta, había salido desde Cuba hacia Nicaragua junto a su nieto.

“Tuvimos muchas dificultades, pero al fin llegamos. (…) Casi no lo podía soportar. Cuando me encontraron yo creía que me iba a morir. Estaba deshidratada. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello para que me sintiera mejor”, relató la anciana.

A comienzos del mismo mes un cubano con una sola pierna logró cruzar el Río Bravo y llegar a Estados Unidos.

Su hija, radicada en Estados Unidos, al informar del suceso expresó: “Mi guerrero, mi ejemplo a seguir, mi campeón. Te amo tanto. Solo Dios sabe cuánto pedí por este momento. Días de dolor, sufrimiento, preocupación, pero hoy una gran satisfacción. Agradecida con Dios y con todos los que hicieron posible este gran encuentro y ayudaron a mi padre a seguir adelante”.

