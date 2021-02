COCHABAMBA, Bolivia. – Evo Morales confiesa en una entrevista en exclusiva con Efe que, en uno de los viajes que hizo a Cuba, estuvo planeando junto con Venezuela cómo “retomar la democracia” en Bolivia, después de que tuviera que abandonar el país andino tras la crisis política de 2019.

“Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia”, declara.

Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años, responde en la entrevista sobre diversos temas como sus padecimientos a causa de la COVID-19, el nuevo Gobierno de EE.UU. y sus reflexiones sobre la crisis de 2019 cuando tuvo que renunciar a la Presidencia.

“Bolivia está económicamente destrozada, primero por el Gobierno de facto y segundo, también por la pandemia, lo digo de manera muy sincera. Yo decía que Bolivia tiene dos pandemias: el virus y el Gobierno de facto en el tema económico. En diciembre pasado, 2.800 millones de bolivianos (moneda del país) de deuda interna para pagar sueldos y aguinaldos. Esa plata (dinero) alcanzó, creo, que hasta marzo. En diciembre no había ninguna pandemia.”

“En los 13 o 14 años – durante su gobierno – no nos hemos prestado una deuda interna ni externa para cubrir salarios.”

“Entonces, ya destrozaron la economía nacional y por eso también decidimos que Lucho Arce -actual presidente de Bolivia-, que conoce muy bien el tema económico, fuera nuestro candidato presidencial. Y no nos hemos equivocado(…).”

“Aquí hay un tema muy estructural después del golpe, ¿qué dijo EE.UU? (que había que) proscribir al MAS. Cuando llegué a México, tuve una reunión con el canciller de México y en una reunión nos dijo (que) Estados Unidos va a dividir a la bancada del MAS, Estados Unidos no quiere que Evo vuelva a Bolivia.”

“Y quiero confesarte, cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fue una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia.”

“Por otro lado, cuando Alberto Fernández, estaba a pocos días de jurar como presidente (de Argentina), me invitó a su posesión, pero no podía alcanzar. Tampoco habría sido bueno ir a su posesión. Y al día siguiente (me dijo) vente, que estaba garantizado mi ingreso (…).”

“Entretanto, el hermano vicepresidente, Álvaro García Linera, se reunió otra vez como despedida con el canciller mexicano y el canciller nuevamente ratificó que EE.UU. no quiere que Evo vaya a Argentina. Ese golpe ha sido de EE.UU. por supuesto (por) el tema del litio, el tema económico.”

“Vuelvo a México, me despedí telefónicamente del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) agradecí todo lo que hizo por mi, me salvó la vida, me cuidó, excelente atención, al siguiente día nos venimos a Argentina, pero esa era la misión de EE.UU.”

“La dura batalla que hemos enfrentado es que, al margen de los problemas internos, y algunos con doble discurso, me decían.. tata presidente, hermano presidente, estamos aquí luchando y otra cosa me informaban, eso no era nuevo para mí. Pero el tema era cómo volver a ganar las elecciones.”

Maduro envió médicos cubanos y venezolanos para tratar a Morales por la COVID-19

Morales rememoró algunos detalles de cómo llegó a enterarse de que estaba contagiado con COVID-19 y la ayuda ofrecida entonces por el dictador venezolano, que es su aliado político.

“En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos”, sostuvo.

Cuando se conoció públicamente, que Morales dio positivo a la COVID-19, el exmandatario dijo en su momento a los medios locales que estaba bajo el cuidado de una “junta de médicos” y también mencionó que Maduro y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le ofrecieron llevarlo a sus países para su tratamiento.

El también líder cocalero contó a Efe que antes de saber que tenía la enfermedad, estaba llevando su rutina habitual que incluye una serie de ejercicios a primera hora de la mañana y luego reuniones y otras actividades.

Un día no pudo ejercitarse porque se sentía “mal”, estaba “sin ganas, sin fuerza”, aunque sin dolores por el momento. Esto ocurrió en enero pasado, cuando se encontraba en el trópico de Cochabamba, la zona cocalera que es su bastión político y sindical.

El fin de semana previo a su ingreso a la clínica, el exmandatario se tuvo que obligar a sí mismo a comer porque había perdido el apetito y participó en algunas reuniones para luego viajar a la ciudad, donde pidió que le realizaran una prueba PCR que dio positivo.

“De todas maneras, quiero confirmar, me interné en la Clínica Los Olivos y me confirmaron totalmente que estaba con COVID”, señaló Morales.

El político indicó que le trataron con “antibióticos fuertes”, incluidos algunos medicamentos traídos de Cuba, lo que permitió empezar a eliminar el virus en la primera semana.

“Y a una semana y media ya está derrotado (el virus), pero ¿qué me dí cuenta? el virus en dos o tres días me destrozó mis defensas”, manifestó.

Y es que Morales también fue diagnosticado con una neumonía que, al parecer, venía arrastrando desde su estadía en Argentina, según indicó.

“Yo sentí desde Argentina. Tosía, se perdía y a veces venía cada dos días como flema acá. ¿Qué será? ¿Ya estoy viejo? Eso me preguntaba”, contó.

“Como tenía neumonía y me contagié con virus, en términos de broma decía que virus y bacteria estaban haciendo fiesta en mi pulmón”, bromeó.

Según Morales, los médicos le dijeron que si demoraba más en llegar a la clínica hubiera sido “fatal” y que también le aseguraron que su afición a practicar deportes fue lo que le “salvó”.

Al completar el tratamiento en la clínica, el exgobernante empezó a retomar su rutina poco a poco, aunque en un principio no podía caminar mucho pues se agitaba, lo que le hizo ratificar que “es fregadito este virus”.

(EFE)

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.