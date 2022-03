MIAMI, Estados Unidos. — Yosiel Hernández Ramírez, uno de los cubanos retenidos en un centro de migrantes en Ucrania, reveló a CubaNet que realizan gestiones a través de la Embajada del régimen castrista en ese país para viajar a Moldavia.

Según Hernández Ramírez, una de los integrantes del grupo logró hacer contacto con la sede diplomática cubana en Kiev, que aseguró a los migrantes que los sacaría de allí cuanto antes.

“Somos un grupo de nueve. Seis de nosotros estamos en contra del régimen, tres no. Nos dijeron ayer que lo que faltaban eran autorizaciones para poder ingresar a Moldavia. Hoy no nos han dicho nada. No sabemos si eso papeles se consiguieron, si no se consiguieron. ¿Qué podemos hacer?”

Las gestiones se iniciaron luego que las autoridades del centro de detención les dijeran que estaban autorizados a tramitar su liberación con la Embajada.

La propia Embajadora cubana en Ucrania les prometió a los migrantes que no serían deportados a la Isla y que, una vez en Moldavia, podría seguir su camino.

“Ella dijo que no, que estaríamos tres meses legal en ese país para que pudiéramos seguir con ese objetivo. Esperemos que cumpla su promesa. Sabemos que el régimen nunca dice verdades. Estaremos preparados para cuando llegue el momento”.

Los migrantes varados en Ucrania han recibido críticas de exiliados cubanos que los han criticado por negociar su salida ese país con el régimen de la Isla. Ante esos cuestionamientos, Yosiel Hernández Ramírez dejó claro que se vieron obligados a tomar la decisión debido a la falta de apoyo de otros gobiernos.

“Nosotros estamos en una guerra, tenemos hijos en Cuba, familia. No es lógico morir aquí, porque ni vamos a poder ayudar a nuestras familias ni vamos a poder contribuir con la libertad de Cuba. Que entiendan lo que estamos pasando, pero es la única opción que tenemos para salir vivos de aquí”, expresó.

“Ningún gobierno se ha manifestado a favor de nosotros y hay cosas que se van de nuestras manos”, añadió el cubano.

