MIAMI, Estados Unidos. – Vecinos del barrio cienfueguero de Pueblo Griffo y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lograron poner en libertad a un menor de edad que había sido secuestrado por su propio padre este martes, como muestran varios videos difundidos en redes sociales y medios independientes.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a CubaNet por la madre del menor, Yisel Rodríguez, el secuestro ocurrió después del mediodía de este martes y también implicó a una joven de 24 años que intentó interceder.

Rodríguez denunció una sostenida situación de violencia doméstica en contra de ella, sus dos hijos y otros familiares cercanos por parte de su exesposo.

“Ya he ido varias veces a la unidad de la Policía a decir que él varias veces me amenazó y que yo por temor no iba a acusarlo, que me daba golpes; y me dijeron que yo tenía que ir en el momento que él lo hacía porque si no ya no vale”, lamentó.

De acuerdo con Rodríguez, la situación comenzó después de la liberación de su exesposo, quien pasó tres años en la cárcel.

Asimismo, la mujer denunció que las autoridades nunca han tomado las medidas pertinentes porque su exesposo colabora con el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT).

“Lo que pueda pasarme a mí y a mis hijos es responsabilidad de ellos [los agentes de la Policía], que no han hecho nada”, agregó.

Rodríguez lamentó que sus hijos no pueden salir de la vivienda por temor a ser secuestrados nuevamente. “Ellos para afuera no pueden salir porque su papá se los va a robar. A la escuela ellos no van más. (…) Los niños no tienen seguridad y hasta que no tomen una medida con el papá no me van más a la escuela”, aseveró.

Por su parte, un amigo de la familia, Tumaini Cruz, dijo a CubaNet que el padre de los niños se encontraba “fuera de control”.

“Hace aproximadamente dos meses la esposa terminó con él (…) por tratar a los muchachos y a ella con maltratos (…). Al él no poder lograr por la vía de la paz recuperarla, comienza a hacerle asedio, persiguiéndola, tratando de hablar a la fuerza con ella, hasta el punto en que empieza a llevarse los niños a la fuerza”, contó Cruz.

El entrevistado agrega que el secuestrador amenazó a los vecinos, que se habían aglomerado en las afueras de la vivienda donde ocurrió el secuestro, con varias armas blancas, incluido un cuchillo y un machete.

