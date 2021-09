CAMAGÜEY, Cuba. – Hace dos años, Lisandra Redondo y sus tres hijos menores de edad fueron enviados a un albergue en Camagüey con la promesa oficial de que recibirían una casa o apartamento. Sin embargo, la madre soltera y los tres niños están a punto de cumplir 24 meses en el mismo albergue, sobreviviendo en condiciones infrahumanas.

“En los dos años que llevo viviendo aquí lo único que me han dado son dos camas”, se queja durante una entrevista ofrecida a Palenque Visión. “Ahora mismo no tengo nada [alimentos ni medicinas] que darles a los niños, y están con catarro”, también lamenta.

Redondo ha solicitado ayuda a las autoridades pertinentes: ha expuesto su caso ante los gobiernos municipal y provincial, y ante el secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de su territorio, sin embargo, ninguna entidad se ha preocupado por el caso de sus hijos, quienes padecen problemas de salud provocados por las malas condiciones en que viven.

“He ido adonde quiera, y donde quiera lo único que hacen es pelotearme, no solamente a mí, sino a todos los que vivimos aquí adentro”, precisa. En el albergue conviven en total cuatro familias con diferentes situaciones de necesidad.

Todo lo que Lisandra Redondo sueña es tener un hogar para sus hijos, poder alimentarlos, vestirlos y comprarles juguetes. Ahora sus niños apenas tienen ropa ni alimentos que llevarse a la boca.

“Viven con lo que me regalan los vecinos”, sostiene la entrevistada. “Cuando no tengo [nada que darles de comer] tengo que estar pidiendo de limosna, porque realmente el dinero que me dan en la chequera no me alcanza. Aquí en este país no se vive ni con 10 000 pesos”, lamenta.

Finalmente, Lisandra clama a las autoridades por que resuelvan su problema de vivienda y que les concedan el círculo infantil a sus dos hijos menores de edad, para poder salir a trabajar y ganarse el sustento con su “sudor”. “Yo necesito que me acaben de sacar de aquí”, pide, desesperada.

