Militar retirado de EE.UU. asegura tres escenarios posibles para Venezuela

MIAMI, Estados Unidos.- Octavio Pérez, un coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos y exoficial de Inteligencia, dijo acerca de las recientes declaraciones del senador Marco Rubio sobre un posible ataque de EE.UU. a Venezuela que el senador Rubio sabe de lo que habla, “se trata de un senador muy influyente en el Comité de Inteligencia y de Relaciones Exteriores, es decir, es un individuo muy bien informado”.

La pasada semana el senador republicano Marco Rubio declaró que “las Fuerzas Armadas de EEUU solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional”, y seguidamente dijo que “hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región, incluso a EEUU”.

Al respecto, Pérez recuerda que hace un año cuando se discutió el presupuesto nacional del Departamento de Defensa, se solicitaron recursos para la contingencia de Venezuela –también se pidieron recursos para contingencias en otras partes del mundo- pero en el caso de Venezuela ya se mencionaban “aristas” de una crisis humanitaria. “Es decir, es algo que se viene pensando desde hace tiempo, no es algo de ahorita”.

Paulatinamente EEUU ha ido aumentando la presión sobre Maduro, a través de sanciones por narcótrafico, corrupción, violación de Derechos Humanos y otros señalamientos contra altos jerarcas del régimen, además de giras de funcionarios por Latinoamérica en la que se han dado declaraciones conjuntas con otros países condenando a la dictadura de Maduro. “Estados Unidos ha ido posicionando sus piezas de ajedrez para dar el jaque mate”, dijo Pérez a Diario de Las Américas.

Por otro lado, Pérez duda mucho “que los venezolanos por sí solos puedan resolver el conflicto (…) si no hay un liderazgo fuerte en la oposición (…) que aglutine digamos el 90% de la población, olvídate de la solución civil. Ya se sabe que políticamente no es posible, ese es el punto de Marco Rubio, lo que nos acaba de decir es: ‘Señores olvídense de cuentos, aquí las elecciones se las han robado, han puesto una Asamblea (Constituyente) que no está apoyada por el pueblo y no hay control de la economía’”.

Para Pérez hay tres escenarios probables para Venezuela a juicio del exoficial de inteligencia:

1- Una debacle o división interna en el propio Gobierno. Que alguien se dé cuenta que es irreparable el daño y que no hay manera de solucionar la crisis sin la salida de Maduro, entonces algún factor interno se vaya en contra de él con apoyo de un sector militar.

2- Un golpe militar que cuente con el apoyo de EEUU, no con tropas, sino con logística.

3- Que la crisis humanitaria llegue a un punto en que sean tantos los venezolanos yéndose del país, que algún foro internacional importante pida una intervención humanitaria cívico militar para atender la emergencia.

Pérez, quien fue instructor de la Escuela de las Américas, recuerda que la crisis venezolana ha arropado prácticamente a todas las esferas del ámbito nacional: es política, social y económica, lo que se traduce en una crisis humanitaria de gran envergadura, que además da muestras de profundización y no de rectificación. Y los efectos de esa crisis, transcienden las fronteras, pues la fuga de venezolanos a otros países ha convertido este éxodo en uno de los más grandes de la historia del continente con las consecuencias previsibles para los países vecinos y los destinos a los que acuden los venezolanos en la región.

Ante el actual panorama venezolano en la región, Pérez cree que no es descabellado pensar en una intervención humanitaria con acompañamiento de organismos internacionales. “Muchos países mandarían unidades militares de enfermeros, médicos; unidades de ingeniera para tratar agua potable, por ejemplo, son cosas que el ejército de Estados Unidos ha hecho en Centro y Suramérica, como parte de sus operaciones cívico militares”.