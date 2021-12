MADRID, España.- Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reunidos este martes en La Habana aprobaron un Plan de Trabajo Post-Pandemia 2022, enfocado en las industrias biotecnológicas y económico-productivas para producir fármacos y alimentos.

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició sus declaraciones criticando la Cumbre por la Democracia convocada la semana pasada por el presidente estadounidense Joe Biden, y a la que fueron invitados 110 países, informó el medio oficialista Cubadebate.

“Resulta un acto completamente hipócrita la convocatoria de la actual administración estadounidense a una mal llamada Cumbre por la Democracia, de la que han sido excluidos varios de los Estados representados aquí”, expresó Díaz-Canel.

“Nuestras democracias no basan sus fuerzas en el poder del dinero o las armas. Quienes hemos nucleado nuestras energías y potencialidades en torno al ALBA-TCP, no cabemos en los moldes diseñados por el imperio para sus súbditos o sus cómplices”, agregó.

El plan de trabajo, presentado por el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana, Sacha Llorenti, incluyó la creación de un “observatorio contra la injerencia” para monitorear el destino de 424 millones de dólares que Washington acordó, en la mencionada cumbre, destinar a la promoción de la democracia en el mundo.

El observatorio analizará “periódicamente hacia dónde va ese dinero y el papel de algunas ONGs en procesos desestabilizadores y, además, estudiar cómo se aplican las medidas coercitivas neoliberales en los países miembros”, manifestó Llorenti.

Por otro lado, durante el encuentro de este 14 de diciembre, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se refirió al ALBA como “la casa para levantar la voz colectiva de los países”.

Maduro además “pidió dar un paso más en la integración económica”.

Sobre estas perspectivas, el economista Ricardo Torres, profesor de la American University en Washington, consideró que “una parte de las economías del ALBA está en muy mal estado”.

“Si cuando Venezuela producía más de 2 millones de barriles de petróleo diarios y salvo Cuba ninguno de esos países estaba bajo sanciones de otros estados y la integración no cuajó, creo que ahora no son mejores las condiciones. No creo que vaya mucho más allá”, refirió en entrevista con el programa informativo DW.

En cuanto a la propuesta de Bolivia de crear dos empresas regionales dentro del bloque que produzcan medicinas y alimentos, Ricardo Torres consideró: “En el grupo el comercio y la inversión tienen valores muy bajos. Yo pensaría que la medicina es el área mejor posicionada para esto, pero ya hubo un intento parecido cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador, pero esto tampoco llegó a muy buen puerto”.

