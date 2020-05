México no cumple acuerdos del MPP, denuncian migrantes cubanos

SANTIAGO, Cuba. – Cubanos varados en la frontera entre México y Estados Unidos denunciaron vía telefónica a CubaNet que el Gobierno de Manuel López Obrador no está cumpliendo con las garantías del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), firmado entre el país azteca y Estados Unidos a principios de 2019.

“No tenemos agua potable, ni contamos con insumos básicos; estamos viviendo en cabañas improvisadas y somos el blanco preferido del crimen organizado”, se quejaron los migrantes de la Isla.

Este programa, creado para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, también establece que el Gobierno mexicano debe ofrecer oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familiares mientras permanezcan en ese país, así como protección a sus derechos humanos, incluido el derecho a la seguridad personal.

Sin embargo, México no está brindando la protección adecuada a los migrantes y, por ende, incumple con las obligaciones establecidas en el MPP, de acuerdo con opositores cubanos que se encuentran en la zona fronteriza tras solicitar asilo político en Estados Unidos.

Uno de ellos es el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) David Fernández Cardozo, expatriado de la Isla en 2019 y secuestrado en diciembre pasado mientras se encontraba en Villa Hermosa, Tabasco.

“A mí me raptaron y me llevaron para una bodega donde habían alrededor de 800 personas. Me dijeron que mi familia tenía que darles 2 500 dólares para liberarme, y yo les dije que no tenían ese dinero. Entonces me obligaron a cocinar para todos durante un tiempo. Gracias a Dios pude escaparme”, relató Fernández Cardozo.

Después de este episodio, el activista fue víctima de abuso por parte de las autoridades migratorias en Saltillo, Coahuila.

En ese sitio, David grabó las violaciones de derechos humanos que cometían los funcionarios en contra de los migrantes. Esto le costó una brutal golpiza de manos de los oficiales.

“Me dieron tremenda paliza por el video, pero como se hizo viral en las redes sociales, algunas instituciones de derechos humanos se interesaron en lo que allí pasaba y se tomaron acciones en contra de los agresores”, aclaró.

(Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía)

Antes del acuerdo entre México y Estados Unidos, a los migrantes se les permitía permanecer en territorio estadounidense mientras los tribunales procesaban sus casos de asilo político. Pero tras la implementación del MPP, los peticionarios deben esperar hasta su audiencia en México, a merced de los carteles de droga y otras organizaciones criminales.

“Actualmente, los cubanos son los blancos preferidos de estos peligrosos delincuentes”, afirmó el también activista de la UNPACU Eliecer Góngora Izaguirre, quien recientemente cumplió 15 meses de expatriación forzosa.

“La mafia está pidiendo hasta 20 000 dólares por los cubanos, y así lo confesó uno de los criminales, al que arrestaron hace poco. Las personas temen hablar porque te matan”, denunció Eliecer.

Al mismo tiempo, el cubano hizo énfasis en las condiciones infrahumanas en que sobreviven los migrantes, específicamente en la frontera de Matamoros, Tamaulipas.

“Aquí hay niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos y personas enfermas. Todos tenemos que vivir en cabañas improvisadas y hacer nuestras necesidades a la intemperie. Además, no contamos con atención médica de ningún tipo”, alertó el opositor.

(Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía) (Foto: Cortesía)

Góngora Izaguirre tuvo que acudir a un médico particular hace varios días, a causa de un fuerte dolor debajo de la costilla izquierda. El galeno le diagnosticó colitis ulcerativa y le cobró 700 pesos mexicanos por la consulta, que eran los recursos del cubano para todo el mes.

No obstante, la salud no es la única preocupación de Eliecer, pues existe la posibilidad de que se aplace el inicio de las comparecencias en la Corte, programado para el próximo 22 de junio.

Aunque todavía no es una orden ejecutiva, el pasado 20 de mayo el presidente Donald Trump comunicó a través de Twitter el aplazamiento “indefinido” de los juicios en la frontera, incluidos los de los migrantes que forman parte del MPP. Esta decisión se revisará cada 30 días.

“Si esto llegara a confirmarse, ahora que nuestra situación se ha vuelto más compleja por la pandemia, significaría el alargamiento de nuestras penurias”, lamentó Eliecer.

A propósito de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el activista de la UNPACU Yoandris Veranes, exiliado en México, asegura que el Gobierno de la nación azteca no ha apoyado a los migrantes, ni siquiera por la pandemia.

“No tienen dinero ni para la comida, muchas menos para rentar un lugar donde quedarse. Tienen que bañarse en la rivera del Río Bravo y luego beber esa misma agua”, argumentó Veranes.

Este mes ha sido el más difícil en la lucha contra la COVID-19 en México. El pasado miércoles el país registró la más alta cifra de casos confirmados en solo 24 horas, 3463 positivos, para un total que supera los 78 000 enfermos. Por otra parte, el pasado 15 de mayo se reportó el mayor número de defunciones en el país: 296 muertes en un solo día.

Ante tal repunte de la epidemia, para Ramón Arboláez Abreu es inadmisible que haya tantas personas olvidadas en la frontera, desprovistas de lo más necesario.

“Nuestros hermanos varados en la frontera han sido desamparados por ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense. A nadie parece importarle que enfermen o mueran de coronavirus. No se está cumpliendo el MPP”, sentenció.

En México, el mismo Arboláez Abreu está afectado por la falta de asistencia médica. Aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha señalado que todos los migrantes y solicitantes de asilo deben ser protegidos durante esta emergencia sanitaria, el opositor cubano lleva ocho meses sin recibir ningún tratamiento para el cáncer de lengua que padece.

Para los migrantes de la Isla, el Estado mexicano debería haber otorgado estancias regulares temporales a los solicitantes de asilo durante la actual contingencia, en aras de proteger su salud y seguridad.