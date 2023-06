MIAMI, Estados Unidos. — Lionel Messi será jugador del Inter de Miami, en la Major League Soccer (MLS). Así lo desveló el futbolista argentino este miércoles luego de que se frustrara su regreso al FC Barcelona.

En entrevista conjunta ofrecida a los diarios Sport y Mundo Deportivo, Messi aseguró que su decisión es continuar su carrera en la ciudad del Sol, aunque señaló que la operación todavía no está cerrada.

“Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí”, dijo el campeón del mundo de Qatar 2022.

Previo a su decisión de jugar con el Inter de Miami, el exjugador del FC Barcelona valoraba también la opción de regresar al club de sus amores, una posibilidad que se esfumó luego de una reunión entre la directiva culé y los representantes del jugador.

También existía la posibilidad de que Lionel Messi recalara en el Al Hilal, de la Primera División de Arabia Saudita.

“Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”, sostuvo “La Pulga”, que en los últimos años ha manifestado en varias ocasiones su intención de vivir en Miami.

Aunque la franquicia de Jorge Mas no ha hecho oficial el anuncio, sí ha lanzado una publicación en redes sociales donde ya adelanta el fichaje del astro argentino.

La llegada de Messi a la MLS pondría fin, al menos de momento, a la extraordinaria carrera de Messi en el fútbol europeo, coronada con siete balones de oro.

Messi debutó en el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2004-2005. Desde entonces, marcó más de 800 goles con clubes y conquistó infinidad de títulos, incluida la Liga de Campeones de Europa, torneo que ganó en cuatro ocasiones.

La última temporada de Messi estuvo marcada por la consecución de la Copa del Mundo de Qatar 2022, de la que fue elegido mejor jugador.