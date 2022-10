MADRID, España.- La cantante cubana Aymée Nuviola y el músico español Melendi estrenaron esta semana la canción “Pan para Yolanda”.

El tema, que ya cuenta con más de 200 000 vistas en YouTube, es un canto a Cuba y desde el doble sentido denuncia la situación actual del país: las manifestaciones populares, la censura y la crisis económica.

“Ya no hay pan para Yolanda pues su régimen demanda sacrificios, poco pan mucho ejercicio, toca buscar otra mesa en la ciudad que progresa (Hialeah)”, se escucha en la letra de la canción.

Al anunciar el estreno del videoclip, Nuviola desde Instagram precisó que la canción refleja la realidad de Cuba “de una manera poética, única, que toca el alma y el corazón de todos los cubanos que la escuchan”.

“A una sílaba de casarme estuve, porque me dijo que no, si me llega a decir que sí…. Con el permiso de @simeonpaulo, pronto escucharéis el privilegio que la vida me concedió!!!”, dijo el popular cantante español un día antes del estreno.

“Eres tremendo asturiano querido! No te dije que sí a la boda, pero te dije que sí a algo mejor y más hermoso. ¡Qué privilegio!”, respondió Nuviola en complicidad con el artista; complicidad evidente también en el videoclip.

“Pan para Yolanda”, cuyo título y algunos versos hacen un guiño al reconocido tema de Pablo Milanés, surgió a partir de una invitación de Melendi a Nuviola para cantar juntos a Cuba.

Con motivo del estreno de la canción, la cadena radial española Los 40 recordó que Melendi “mantiene una relación muy especial con Cuba, un país que ha estado presente en varias de las canciones que forman parte de su discografía como “Desde que estamos juntos” o su colaboración con Orishas en “Sastre de tu amor”.

