Médicos cubanos estarán en desventaja para volver a trabajar en Brasil

MIAMI, Estados Unidos.- Los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil no tendrían el mismo tratamiento que los profesionales de otros países, incluido los brasileños, según decidió la Segunda Corte del Tribunal Superior de Justicia de ese país, informó el sitio Vortex Media.

Esta decisión judicial podría afectar a cerca de otros 100 procesos judiciales que actualmente se encuentran en tribunales brasileños, y parte, según la nota, de considerar que el vínculo contractual con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debe preponderar en el caso de los miles de galenos de la Isla que decidieron permanecer en ese país tras el cierre del programa Más Médicos.

El contrato de Más Médicos tenía una vigencia de tres años, por lo cual, en la práctica, esto impide que los galenos que quieran trabajar en Brasil puedan renovar su vínculo con el nuevo programa que lanzó el gobierno de Bolsonaro, en sustitución de que se canceló.

Ante el tribunal, los abogados del médico cubano Yurex Alberto Díaz Morales reclamaron que los galenos de la Isla interesados en renovar su vínculo laboral en Brasil tenían muchas desventajas ya que, según aclararon, la prioridad en la renovación de plazas vacantes se daría primero a médicos brasileños o extranjeros que hubieran realizado el Examen Nacional de Revalidación de Diplomas Médicos, conocido como reválida.

La defensa del médico cubano dijo que derechos fundamentales como la imposición de menor salario y la imposibilidad de ejercer su carrera en el país son problemas exclusivos que padecen los cubanos. Así mismo, recalcó que, contrario a lo dictaminado por la primera instancia de la Justicia Federal, el vínculo laboral con la OPS ya no existe, por lo que no hay razón para que estos no estén en pie de igualdad con los candidatos de otros países.

Sin embargo, el Tribunal aseguró que no hay irrespeto a la dignidad del médico cubano, y sentenció que “las deliberaciones políticas y legislativas del Estado nacional deben ser observadas”.

Entretanto, la Segunda Corte del Tribunal Superior de Justicia de Brasil tiene la palabra final sobre la interpretación que se hace acerca de la Ley que reglamenta el programa Más Médicos, cuya sentencia podría determinar la esperanza de los cubanos que anhelan volver a trabajar como médicos en Brasil.