Médicos cubanos en Brasil piden a Bolsonaro la reincorporación mientras sacan la reválida

MIAMI, Estados Unidos.- La doctora cubana Yuri Leydi Durán Sánchez envió una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a nombre de todos los médicos de la Isla que decidieron quedarse en el país sudamericano, en la que le pide la reincorporación de ella y sus colegas al programa de salud, mientras la revalidación del título se completa. “Creo que tenemos el entrenamiento suficiente para cumplir el programa Más Salud, esta vez, con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos, hasta que se hagan los exámenes correspondientes”, añade.

En la misiva, publicada en el perfil de Facebook de la Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil, la doctora le escribe humildemente a Bolsonaro “para hablar en nombre de los más de 2.000 médicos cubanos que participaron del programa Más Médicos para Brasil desde el año 2013 y decidieron apoyar el más justo derecho del ser humano: la libertad”.

La doctora expone en su escrito la serie de requisitos que cada uno de los participantes en el programa debió cumplir como especialistas en medicina general integral, entre ellos experiencia internacional previa, idioma, examen oral y cursos de especialización. “Todos nosotros, con amplia experiencia en países como Venezuela, Guatemala, Haití (por no mencionar a los muchos otros países de África, Oceanía, Asia, Emiratos Árabes Unidos), estamos listos para dar todo y donde sea necesario para llevar con nosotros salud y calidad de vida para sus habitantes”, señala.

Durán Sánchez le pidió al Ministerio brasileño de Salud que tuviera en cuenta “que la mayoría de nosotros, considerados desertores por nuestro país, Cuba, somos negados de cualquier documento justificativo de nuestra profesión, para mantener así amordazadas nuestras manos y privada nuestra libertad”.

“Para usted presidente, a quien admiramos y en quien depositamos todas nuestras esperanzas, hacemos la promesa de dedicar nuestro esfuerzo y sacrificio, para convertirnos en los médicos de un Brasil mejor, de un Brasil con atención médica de calidad, de un Brasil con más salud y con más médicos(…) Todos los médicos cubanos que queremos servir al pueblo de Brasil”, concluyó.

Desde que el pasado mes de diciembre el régimen cubano sacara a la carrera a los más de 8 mil médicos de la isla que se encontraban en Brasil en el programa Más Médicos, pues se negó a cumplir con las condiciones del en ese entonces futuro presidente, Jair Bolsonaro, cientos de miles (la doctora cubana Durán Sánchez asegura que son más de 2.000) de doctores cubanos pidieron asilo en Brasil y están tratando de insertarse en el programa de salud de ese país, pero antes necesitan hacer la reválida de sus títulos, según el propio presidente y el Ministerio de Salud.

A continuación la carta de la Doctora Durán Sánchez al Presidente Jair Bolsonaro:

Le escribo humildemente para hablar en nombre de los más de 2000 médicos cubanos que participaron del programa más médico para Brasil desde el año 2013 y decidieron apoyar el más justo derecho del ser humano: la libertad.

Nosotros, humanos antes que médicos, dimos el corazón al servicio del pueblo brasileño y lo hicimos con alegría y satisfacción. Desde los lugares más inhóspitos de la Amazonía, las tierras áridas de fortaleza y ceará, hasta el viento helado del río grande del sur. Hoy estamos construyendo un futuro diferente y queremos hacer de Brasil la cuna de ese futuro. Un país que acoge y ama al extranjero, que valora al ser humano y su lucha, que no se deja vencer por nada ni nadie. Con usted aprendimos lo que es ser valorado como persona y como profesional. Nunca antes un pueblo, y mucho menos un presidente, tuvo el valor, como usted y su pueblo tuvieron, de defender nuestros derechos. Y por eso estamos eternamente agradecidos.

Por todo lo que se sabe, que para entrar en el programa definitivamente, fueron necesarios varios requisitos, con los cuales cada uno de nosotros cumplió sin excepciones.

Médicos especialistas en medicina general integral. (Medicina Comunitaria) Experiencia Médica Internacional (al menos en dos países) Comando básico de la lengua portuguesa (se necesitan dos cursos de portugués, uno en Cuba, proporcionado por profesores brasileños y otro, más técnico, en Brasil). Cumplir con el programa de acogida y pasar el examen de medicina oral donde se ha destacado el conocimiento detallado sobre los protocolos de salud brasileños. Participar en el curso de especialización en medicina comunitaria durante el primer año del contrato, donde se presentó un trabajo de curso (tesis) y un examen final para comprobar los conocimientos adquiridos.

Como un sexto requisito y aunque no lo lista, no deja de ser relevante, residir en la isla. Lo que afectó a muchos de los médicos cubanos exiliados en el exterior. Así que esos hermanos, tan bien preparados y cosmopolitas como los demás médicos cubanos, no pudieron solicitar la inscripción en más médicos, ya que eran automáticamente excluidos por el acuerdo Cuba-Ops. Algo que no podría ignorar en esta petición. Todos nosotros, con amplia experiencia en países como Venezuela, Guatemala, Haití (por no mencionar a los muchos otros países de África, Oceanía, Asia, Emiratos Árabes Unidos), estamos listos para dar todo y nos donde sea necesario para llevar con nosotros salud y Calidad de vida para sus habitantes.

Por estas razones, creo que tenemos el entrenamiento suficiente para cumplir el programa más salud, esta vez, con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos, hasta que se hagan los exámenes correspondientes. Del mismo modo que otros países, como: Chile y Perú (países de nuestro propio continente) que aceptan que los médicos autorizados trabajen durante un año bajo la supervisión hasta que se lleve a cabo el examen de validación. Países como España, donde los médicos trabajan en la atención primaria bajo la aprobación de sus diplomas. Estas son opciones que el ministerio de salud debería tener en cuenta.

Como estos ejemplos existen muchos otros, pero respetando su precioso tiempo, me limito a exponer nuestra propuesta: que todos los médicos cubanos que queremos trabajar en el país que consideramos nuestra segunda patria, seamos capaces de reintegrar el programa y servir como hasta ahora a las personas Que nos esperan con los brazos abiertos. Para que podamos mantenernos con el sudor de nuestro esfuerzo y tener las herramientas y el tiempo suficiente para prepararnos para el revalida. El Ministerio de salud que una vez ha validado y homologado nuestros documentos, reconozca que la mayoría de nosotros, considerados desertores por nuestro país, Cuba, somos negados de cualquier documento justificativo de nuestra profesión, para mantener así, amordazadas nuestras manos y privada nuestra libertad.

Para usted presidente, a quien admiramos y en quien depositamos todas nuestras esperanzas, hacemos la promesa de dedicar nuestro esfuerzo y sacrificio, para convertirnos en los médicos de un brasil mejor, de un brasil con atención médica de calidad, de un brasil con más salud Y con más médicos.

Gracias, excelencia, por escuchar nuestras sinceras palabras.

Todos los médicos cubanos que queremos servir al pueblo de Brasil.

Dra. Yury Leydi Duran Sanchez.

7 de janeiro de 2019