LA HABANA, Cuba. – “Me quieren sacar de aquí con mi niña”, denuncia la cubana Edelvis Reina Fonseca del Toro, madre de una niña de ocho años, a quien las autoridades de la Dirección Municipal de Planificación Física de San Miguel del Padrón amenazan con desalojar y, además, demolerle el pequeño inmueble que construyó con esfuerzo propio.

Se trata de un pequeño cuarto de madera que la mujer construyó hace alrededor de dos meses en el reparto Las Yaguas (barrio Cuncuní), a pocos metros de la Oncena Unidad de la Policía.

Documento enviado a la entrevistada por Planificación Física (Foto: CubaNet)

“Esto era un enorme basurero. Yo no le he quitado nada a nadie; este pedazo de terreno lo limpié con mi propio esfuerzo para construir este ranchito y poder vivir con mi hija porque no tengo dónde estar y para abajo de un puente no me voy a ir”, explicó Del Toro.

La mujer, oriunda de Contramaestre, provincia Santiago de Cuba, se quedó sin tener dónde residir luego de que la dueña de la vivienda que tenía rentada en la capital le notificara de manera inesperada que ya no podía rentarle más bajo el argumento de que necesitaba la vivienda.

La “vivienda” que evantó con esfuerzo propio Edelvis Reina Fonseca del Toro (Fotos: CubaNet)

“Cogí el dinerito que tenía guardado, compré tejas de zinc y las tablas e hice este ranchito para poder vivir. Pero al mes y pico o dos empezaron a visitarme los inspectores para decirme que tenía que salir de aquí, que me darían una semana para que saliera y que, si no lo hacía, entonces me iban a poner una multa”, denunció.

“Como no salí, volvieron para amenazarme de que me iban a tumbar mi casita. Les expliqué que solo somos mi hija y yo, que por desgracia no tenemos para dónde ir, que si tuviera me hubiese ido hace rato”, resaltó.

Además, Del Toro explicó que durante la última amenaza de desalojo que recibió, las autoridades además le informaron que ella “misma tenía que desbaratar su casa” y abandonar el lugar.

La entrevistada cuestionó el actuar de las autoridades que, según dijo, justifican el desalojo con que el terreno ocupado pertenece al Estado. Sin embargo, “mientras era un vertedero nadie se preocupaba por este trozo de tierra”, acotó.

Interior de la vivienda (Foto: CubaNet) Interior de la vivienda (Foto: CubaNet)

Asimismo, también dijo que a pesar de haber otras construcciones similares en los alrededores de su hogar las autoridades solo insisten en demoler su pequeño cuarto.

“Estoy que no duermo, no como, porque no es fácil vivir bajo amenaza. Sé que en cualquier momento pueden llegar y va a haber un problema, porque no voy a dejar que nadie toque una tabla de mi casa ni me tumbe mi techo”, dijo.

Del Toro, de 51 años de edad, también alegó que la situación que está viviendo solo demuestra que para el Gobierno cubano ha dejado de ser una prioridad el bienestar de los niños. “A mí me quieren sacar de aquí con una niña y en vez de ayudarme lo que me están es hundiendo”, lamentó.

