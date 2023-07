LA HABANA, Cuba. – Recientemente, el rapero y preso político Maykel (Osorbo) Castillo Pérez, quien cumple una sentencia de nueve años de privación de libertad en la prisión pinareña de Kilo Cinco y Medio, se suturó la boca en señal de protesta por los abusos y malos tratos recibidos en el penal.

“En estos dos años que ha pasado [en la cárcel] han sucedido muchas cosas, atentados contra él, abusos tanto de los mismos reclusos como de los guardias, violaciones a sus derechos como quitarle las visitas regulares y conyugales, las llamadas telefónicas…”, explicó a CubaNet Viviany Peña Fuentes, la esposa del preso político. “Así que él se cose la boca como una manera de expresar su dolor, su angustia, su molestia”, agregó.

De acuerdo con Peña Fuentes, las autoridades carcelarias le retiraron el hilo a Osorbo el día siguiente a coserse. Aunque el rapero solicitó ir a celda de castigo posteriormente, como otra forma de protesta, su petición no fue aceptada.

Asimismo, la joven denunció que Osorbo había tomado la decisión de coserse la boca ―en agosto de 2020 protestó contra el régimen cubano de la misma forma― por la falta de atención médica en el centro penitenciario. Según Peña Fuentes, allí tienen un presunto expediente médico de Osorbo, donde se detallarían las enfermedades que padece.

Respecto a los problemas de salud presentados por el rapero en la cárcel, su esposa especificó: “Ellos [las autoridades del penal y los agentes de la Seguridad del Estado] dicen que lo que tiene son ganglios infartados, pero no creemos en cualquier diagnóstico que pueda hacer un supuesto médico de la Seguridad del Estado. Él teme por su salud porque en su familia hay antecedentes de cáncer de los ganglios”, indicó la entrevistada.

Precisamente, Osorbo espera que lo pongan en libertad ―aunque tenga que dejar la Isla― debido a su situación médica. “En realidad su aspiración de salir es por atenderse porque no confiamos en ningún diagnóstico que puedan darnos aquí. Al principio Maykel no quería salir para nada porque realmente la lucha es en Cuba, y este es su país, su patria; él siempre me ha dicho eso, que no tiene nada que hacer en otro lugar pero, lastimosamente, ahora está enfermo”.

La semana pasada, los autoridades del penal notificaron a Osorbo de la suspensión de la visita conyugal que le correspondía, debido a la publicación de una foto tomada dentro del penal y que, aunque no es actual, molestó a las autoridades carcelarias.

Sobre esto y sobre la situación actual del rapero contestatario y preso político, Peña Fuentes conversó con la activista y curadora Anamely Ramos a través de una directa de Facebook. Durante la transmisión la joven fue atacada en redes sociales puesto que, debido al nerviosismo, apareció sonriente en varios momentos, según explicó.

“Me sonreí pero no era porque estaba alegre, pues yo soy la que está aquí dando la cara, yendo todos los meses a la visita, llevando un saco yo sola; no creo que nada de eso me dé gracia, no me da gracia el sufrimiento de mi esposo. Los nervios me traicionaron, yo nunca había dado ninguna declaración sobre mi esposo”, contó.

“He soportado citaciones y avisos por parte de la Seguridad y nunca he dejado de estar junto a mi esposo por eso”, agregó.

Maykel Castillo Pérez fue condenado por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. El disidente fue condenado por el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en un juicio a puerta cerrada celebrado durante los días 30 y 31 de mayo de 2022.