Régimen mantiene en paradero desconocido a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU

SANTIAGO DE CUBA.- El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, se mantiene en paradero desconocido según reportaron a CubaNet, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la organización y familiares.

“A Ferrer nadie lo ha visto, lo damos por desaparecido y no descartamos la posibilidad de que se encuentre golpeado. A sus familiares le dijeron en la estación policial que se había negado a las condiciones que le habían puesto para darle la visita y de que estaba plantado”, adelantó Oliva Torres.

Ferrer García fue detenido en la noche del 3 de agosto tras un supuesto accidente automovilístico, en el que estuvo implicado el agente de la Seguridad del Estado Dainier Suárez Pagán, quien acusa a Ferrer de “atentado”, según informó el capitán Roberto a sus familiares.

“Hoy fue su esposa Nelva Ortega y uno de sus hijos Daniel Ferrer Cantillo a la visita, y le dijeron que él no quería verlos, ahora el caso pasó a Fiscalía y tenemos que esperar 72 horas más para tener una respuesta certera, pero mientras pasa el tiempo lo reportamos como desaparecido”, detalló Oliva.

Con respecto a esto nuestra organización quiere dejar constancia de que “no creemos en ninguna información que nos de ningún oficial del Ministerio del Interior, exigimos que dejen ver a José Daniel Ferrer, y solo emitiremos un criterio sobre su integridad física y psicológica cuando algún familiar lo pueda ver realmente. Mientras tanto no creemos en ninguna opinión de ningún oficial del Minint, y continuamos dándolo como desaparecido y posiblemente golpeado”, enfatizó el joven.

Junto a José Daniel Ferrer fue detenido el activista y chofer del carro, Ebert Hidalgo Cruz, quién se encuentra actualmente en la Unidad de Operaciones Criminales de Versalles.

Haydeé Hidalgo, hija del activista detenido, cuenta los más amargos minutos vividos tras ver a su padre hoy en la visita, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta contó uno por uno, “los 10 minutos más tristes que he vivido”.

“Cuando llegamos el Teniente Coronel Vaillant nos advirtió a mí y a mis hermanos que no podíamos hablar nada del caso por el que mi papá había sido detenido, solo podíamos hablar de situaciones familiares. Cuando lo vi se encontraba en condiciones deprimentes, me sentí así con ganas de morir, ya que estaba con lesiones en la cabeza, y en la camiseta tenía una mancha de sangre. Se encontraba ansioso y con presencia de un tic nervioso moviendo las piernas y temblando. Cuando traté de ver si tenía marcas en el cuerpo se sujetó arriba y abajo para que no lo viera, con los ojos llorosos me dijo que se mantendría bien firme y que nos mantuviéramos unidos y fuertes. Hoy temo por su vida, ya que sé que allí está siendo torturado, psicológica y físicamente”, selló la hija tras romper en llanto sin decir una palabra más.

Luego añadió el hermano Ebert Luis Hidalgo que en toda la entrevista estuvieron acompañados por varios militares y perros policías, pero el Teniente Coronel Vaillant, cuando ellos hacían alguna pregunta sobre el caso o su salud, zapateaba fuerte en el piso como forma de intimidación y tortura psicológica, para que no dijese nada.

Oliva Torres señaló que tienen varias declaraciones de testigos presenciales en video, que dijeron ver que el agente se lanzó delante de un costado del carro para poder imputarle cargos a José Daniel, “lo que querían era echarle la culpa y fabricarle un delito”, señaló.

Más adelante dijo que el oficial de la policía, Dainier Suárez Pagán, se encuentra desarrollando sus represivas labores diarias en el poblado Palmarito de Cauto, Mella. “Continúa conduciendo su motocicleta como si nada, y esto indica evidentemente de que no tiene ninguna lesión”.

Según un observador del suceso que se encontraba en el puesto médico en Mella, reveló que el agente llegó muy alterado y sin pedir permiso tomó el teléfono y dijo: “jefe ya lo tenemos, ¿lo acusamos?”. Luego comenzó a molestar a la doctora que estaba atendiendo a los pacientes para que le hiciera un certificado de lesiones graves, a lo que la doctora respondió: “señor, usted no tiene lesiones leves si quiera”, pero tras su insistencia ella le dijo que se desvistiera parcialmente para examinarlo, pero él se negó. El testigo no pudo dar referencias de si la doctora llegó a emitir el certificado por lesiones, pues el resto de la conversación fue a puerta cerrada.

A días de su séptimo aniversario, la opositora Unión Patriótica de Cuba tiene hasta la fecha más de 50 prisioneros políticos en cárceles del régimen, siendo reconocida dentro y fuera de la Isla como la más numerosa y activa entre las organizaciones disidentes cubanas.

Tras la interrogante de que si esta nueva causa contra el líder principal de la organización mellará en el funcionamiento de la misma, Oliva Torres respondió: “el régimen es quién está apostando a esto, y deben tener bien claro de que con encarcelar a José Daniel y a Ebert no van a eliminar nuestro activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba, ni nuestro apoyo a la Campaña Cuba Decide. Seguiremos adelante, porque esta es una organización pacífica donde cada miembro se siente parte importante de algo justo, y seguiremos adelante mientras exista un solo activista en las calles”.