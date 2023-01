MIAMI, Estados Unidos. — El preso político cubano Ángel Jesús Véliz Marcano, participante de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), fue ingresado en el hospital de la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8 (Camagüey) por presentar un cuadro de escabiosis, enfermedad también conocida como sarna humana.

Ailex Marcano, madre del joven, informó al portal digital Diario de Cuba que los médicos del penal están tratando el padecimiento de su hijo con “un fluido natural” que no funciona.

“Al saber que tenía sarna yo le conseguí gentamicina y mi hijo empezó a mejorar rápidamente. Este martes me entero de que lo han ingresado en el hospital y, aunque la doctora me aseguró que allí había ese medicamento, lo cierto es que le están dando un fluido natural que no le cura la sarna”, dijo Marcano al medio independiente.

En ese sentido, la también activista se ha negado a que a su hijo le suministren algún medicamento si no es ella misma quien se lo lleva a la prisión.

“Yo hablé con la doctora y el jefe de Órgano de la prisión Kilo 8. A ambos les expresé que no estoy de acuerdo con que a mi hijo le suministren ningún medicamento vía oral o intramuscular, o le hagan análisis de sangre, por los riesgos que eso trae para su salud y las historias de lo sucedido con otros presos políticos”, añadió Marcano.

La madre agregó que su hijo “está de acuerdo y no piensa aceptar más esa ´medicina natural´”.

La escabiosis es una infección de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Los síntomas incluyen picazón intensa, especialmente por la noche, y la aparición de lesiones en la piel, como raspaduras o costras.

Esta infección se transmite mediante el contacto directo con la piel infectada de otra persona o a través del uso compartido de ropa o toallas. El tratamiento se realiza con medicamentos tópicos u orales.

Ángel Jesús Véliz Marcano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de atentado y desorden público tras participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021. Su madre, Ailex Marcano, ha sido una de las abanderadas de la resistencia de los familiares de los presos del 11J, que desde hace un año y medio exigen la liberación sin condiciones de sus seres queridos.