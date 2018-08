Maduro arremete contra periodista Jaime Bayly por “conspirar” para asesinarlo

MIAMI, Estados Unidos.- Nicolás Maduro arremetió contra el presentador Jaime Bayly y lo acusó de “conspirar para asesinarlo” en pleno programa de televisión.

El presentador declaró ante las cámaras de su programa este lunes: “Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, vamos para adelante’.

Las declaraciones de Bayly fueron contestadas con dureza por parte del dirigente venezolano, quien calificó las palabras como “escatológicas”. “Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente, parece que las leyes estadounidenses lo permiten. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisión de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos?” denunció el mandatario.

“Lo primero es que nosotros lo capturaríamos, lo llevaríamos a la cárcel y lo enjuiciaríamos porque en Venezuela esto es un delito grave. Nosotros respetamos el derecho internacional y a todos los gobiernos del mundo, inclusive aquellos con los que tenemos mayores diferencias”, añadió Maduro durante su intervención.

El mandatario venezolano pidió justicia y lamentó que este periodista apoye un intento de asesinato. “Este tipo de gente son los que van conformando una masa críticas de asesinos que quieren convertir la política en algo de sicarios y mafiosos. ¿La política ahora se va a circunscribir en asesinar al oponente?”, concluyó.

Durante su discurso en un desfile militar el sábado, Maduro fue interrumpido por detonaciones de drones cercanas a su palco. El suceso provocó que los escuadrones de la Guardia Nacional rompieran filas en una caótica huida.