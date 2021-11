MIAMI, Estados Unidos.- Cientos de madres cubanas lanzaron en redes sociales el hashtag #LecheParaLosNiñosCubanos ante la grave crisis que se vive actualmente en la isla para comprar leche en cualquiera de sus variantes (polvo o líquida), un producto básico en la alimentación de los más pequeños de casa. La iniciativa surgió en grupos de Facebook en los que, desesperadas, las madres han volcado su frustración.

“Mi niño de cuatro años anoche era la 1:00 a.m. y estaba llorando por la leche. Mira que traté de engañarlo, pero nada, él quería su leche. Me partió el corazón”; “Por favor, necesito comprar leche… mi hijo se va sin desayunar”; “Busco aunque sea un paquete de leche para mi hijo. Gracias”, son algunos de los mensajes que aparecen en redes sociales.

“El problema de la leche es grave, todos los que tenemos hijos lo estamos sufriendo en carne propia, es más triste aún ver el desespero de las madres en las redes sociales. Ya ni espero mi vasito de leche, ahora me basta con que los niños al menos puedan tomarla”, escribió un usuario que se hace llamar Rafa en Twitter.

En un comentario a su publicación, Rafa criticó asimismo que mientras en el país las familias sufren para poner un vaso de leche en la mano a sus niños, “Katapulk sigue haciendo negocios con la necesidad de los cubanos. Pero esa leche es para las madres cubanas que tengan algún “jusi” vende patria de esos que según ellos no necesitábamos”.

La publicación está acompañada de una captura de pantalla en la que se ven dos bolsas de leche en polvo a la venta en Katapulk, una de 5 kg y otra de 25, a 69.99 y 262 dólares respectivamente.

En el grupo “Madres Cubanas Unidas”, la usuaria Day Bencomo aseguró que “el monotema del día, de varios ya, en redes sociales y sobre todo en los grupos de maternidad y crianza es ‘la leche de los niños cubanos’. Esto puede parecer una simpleza, pero es una llaga en carne viva para todas las que tenemos hijos. En un país donde las privaciones se han hecho algo cotidiano, donde si no tienes pollo comes picadillo; donde si no hay aceite comes hervido, donde si no tienes MLC (moneda libremente convertible) para las confituras de tus hijos les haces pirulí de azúcar prieta; ya esto es otro nivel”.

“A un niño de siete años siempre ha sido difícil explicarle que ya no le ‘toca’ leche, a uno de dos años –como el mío– es imposible explicárselo, cuando no tiene su pomo de leche para dormir, llora desconsoladamente; y algo en el corazón de toda madre que se enfrenta a eso se rompe, se rompe el miedo, se quiebra la paciencia y es sustituida por ira, sí, en buen cubano por ’empingue’”, agregó.

“Encima te ponen un reportaje en el NTV con imágenes de un complejo lácteo lleno de leche para hacer helados, con yogur al que nuestros hijos no tienen acceso; reabren hoteles para el turismo en cuyas mesas bufé a la hora del desayuno la leche no va a faltar. Entonces yo digo: hasta cuándo, hasta cuándo van a seguir pisoteando a uno con la muela del bloqueo, con la hipocresía y la desidia en el rostro, cuando son nuestros niños, bebés incluso los que se van llorando a la cama, con el estómago vacío. Creo que han rebasado un límite y se están metiendo con quien no es. Espero que, como yo, todas las madres cubanas alcen sus voces en el contexto que sea preciso”.

Al creciente malestar el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) respondió este lunes con un escueto comunicado, en el que una vez más se justificó, y aseguró que “se garantiza la comercialización de la cuota de leche en polvo del mes de noviembre, correspondiente a los niños desde cero a seis años, 11 meses y 29 días, las dietas médicas de embarazadas y las enfermedades crónicas de la infancia”.

“Lo que le vamos a ratificar a la población, sobre todo a las madres, es que el producto se está distribuyendo. Incluso hay lugares como La Habana que se hizo todo el fin de semana, el producto tuvo que trasladarse de otras provincias”, dijo por su parte Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en la televisión oficialista.

“Hubo una interrupción en la distribución de la leche a partir del día 5 (de noviembre). Hoy ya está asegurada la continuidad de la leche del mes para los niños, tanto los de cero a seis años, como hasta siete. Hemos tenido dificultades con el arribo de todo lo que necesitamos en este mes de noviembre. También sucedió en los meses anteriores”, afirmó la funcionaria.

Las declaraciones de Díaz no han pasado desapercibidas, Yadira Rodríguez señaló en Facebook: “La ministra dijo que la leche que falta ya se va a reponer. Para que vean que sí ven todas las quejas en las redes. No obstante, esta lucha por la leche no puede terminar aquí. Sigamos por nuestros niños que ya cumplieron siete añitos y por los enfermos que les quitaron la de dieta y no podemos ni comprársela porque en las tiendas no hay y los pocos que la venden cada día le suben más el precio”.

