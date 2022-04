LA HABANA, Cuba. – Ana María Conde Alemán, madre del preso político Ramón (Moncho) Pérez Conde, recluido desde hace 10 meses en la prisión habanera de Valle Grande, denunció en declaraciones concedidas a CubaNet los abusos cometidos contra su hijo.

Al activista de Embajada Cívica Cubana, procesado por el supuesto delito de “desacato”, se le negó ver a su madre el día que le correspondía visita y fue castigado a pasar dos meses en celda de confinamiento por negarse a ceder un paquete de leche en polvo a las autoridades carcelarias.

De acuerdo con Conde Alemán, el 30 de marzo, la fecha en que correspondía la visita de su hijo, inicialmente los guardias le ofrecieron evasivas sobre Moncho.

“Pregunto una vez más y es cuando me dicen que había problemas con él por una bolsa de leche pequeña que había canjeado con otros presos, y la tenía guardada para mí. Por eso fue que no lo bajaron [al área de la visita], porque no quería entregarla”, dice.

Según cuenta la anciana de 80 años, el 1ro. de abril recibió una llamada en la cual le avisaron de una golpiza propinada a su hijo el mismo 30 de marzo, de manos de “un teniente llamado Juan Carlos Gutiérrez”.

“Ese hombre mide más de seis pies y mi hijo no llega ni a cinco pies y medio. Yo lo considero un abusador, un sicario. Ellos están castigando y dándoles golpizas a los presos porque se están quejando, denunciando lo que les ocurre”.

“No es justo que por una bolsa de leche tengan que castigar a mi hijo; él lo único que quería era que yo tuviera ese alimento porque sabe lo difícil que se hace conseguirlo”, manifiesta Conde Alemán.

A finales del 2021, agentes del régimen ofrecieron un cambio de medida a Moncho Pérez Conde si aceptaba “colaborar” con los órganos de la Seguridad del Estado.

Mientras, en octubre del pasado año trascendió que el activista estuvo ingresado en el Hospital General Docente “Enrique Cabrera Cossío”, conocido como “El Nacional”, debido a una huelga de hambre que había iniciado.

Moncho, confinado actualmente en la compañía seis de Valle Grande, fue detenido el 23 de junio de 2021 y acusado del supuesto delito de “desacato”. De acuerdo con su madre, fue apresado “por decirle asesino a Raúl Castro en las directas”.

