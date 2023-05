MIAMI, Estados Unidos. – Rosa Ani Millo Espinoza, una joven de 27 años, madre y emprendedora, fue sentenciada en marzo de 2022 a seis años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) en San Antonio de los Baños. Actualmente cumple condena en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente “El Guatao”.

Antes de ser detenida, Rosa Ani ―quien tiene una hija de 10 años― gestionaba un salón de peluquería y maquillaje. Su madre, Adis Nuvia Espinoza Machín, compartió con CubaNet pensamientos y preocupaciones sobre la situación de su hija.

La entrevistada contó que su hija se encuentra bien de salud, aunque padece los problemas ocasionados por parásitos vaginales debido a las pésimas condiciones del agua en el centro penitenciario.

Ella recuerda con precisión el día en que Rosa Ani decidió unirse a la marcha, el 11 de julio de 2021: “Ese domingo ella me preparó el almuerzo y se incorporó a la marcha sobre las 11:00 y media de la mañana. Yo puedo asegurar que más de la mitad de la población de San Antonio de los Baños ese día se manifestó”.

La madre de Rosa Ani cuestiona el por qué su hija fue detenida, mientras que otros manifestantes fueron liberados o multados: “Ellos cogen a un grupo de muchachos y luego van dándoles libertad a algunos, con multas, pero un grupito pequeño se fue quedando hasta que fueron 17 de todas las personas que bajaron [marcharon] ese día. O sea, de los que se manifestaron solo 17 están cumpliendo sanciones”.

Adis Nuvia siente orgullo de que su hija haya salido a exigir justicia y libertad ese día, pero a la vez lamenta el impacto que esta situación ha tenido en su vida: “Es triste para una muchacha de 27 años, una muchacha de familia, con su niñita, con su esposo, con planes con un futuro que en estos momentos están estancados”.

La preocupación de esta madre cuando reconoce que en el centro penitenciario “no se vive el futuro, se vive el presente”.

Rosa Ani Millo Espinoza fue condenada a seis años de prisión en marzo de 2022. “[El juez] no le rebajó ni un mes, ni un día. No tuvo en cuenta que ella tiene una niña menor de edad, que tiene una familia esperando por ella”, lamentó en ese momento su madre.

En 2022, la joven fue interrogada por un oficial del Ministerio del Interior (MININT) para saber si la cárcel la había escarmentado. “Yo no tengo nada por qué escarmentar. Yo tengo un solo ideal, un solo principio, un solo concepto: quiero que se caiga el comunismo, que haya partidos democráticos, que mi pueblo pueda ser defendido y atendido por un gobierno. Ustedes no lo hacen, por tanto, no tengo nada de qué arrepentirme”, respondió ella.