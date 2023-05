MADRID, España.- El joven realizador cubano Daniel Ross Diéguez (DaRoDe) ganó recientemente el premio a Mejor Drama en el Cannes World Film Festival con el largometraje La espera.

Según las propias declaraciones del cineasta, el filme, de realización independiente, “es el primer largometraje de Guantánamo con talento solo local”.

A través de una publicación en Facebook realizada este martes, Ross Diéguez agradeció a todos los que lo felicitaron y dijo sentirse triste por no tener la posibilidad de recoger el premio, por encontrarse en Cuba.

“Le pido apoyo a la comunidad cubana o a quien le interese para colectar y recoger mi estatuilla de oro que otorga el Cannes World Film Festival. He tenido el interés de la UNESCO en Cuba y comunicación para tramitar un visa express con el personal de La embajada de Francia en Cuba pero me dicen que por motivos de tiempo no puede ser. Sin visa claro está que no puedo salir de Cuba a la gala el 16 de Mayo”, explicó.

En su post también argumentó la importancia que para él tiene esta estatuilla. Entre estas razones mencionó: “Es el homenaje a los que hacemos cine independiente sin nada desde Cuba” y es también un homenaje “a grandes artistas como su coprotagónico, Ramón Moya, único guantanamero que a finales de los 80 tuvo dos obras en el MOMA New York y hoy vive exactamente como sale en la película”.

La espera se estrenó en el Festival Latino e Iberoamericano de Yale, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 2022. Se ha proyectado además en el Festival Internacional de Cine Lift-Off Global Network y en el Lift-Off Filmmaker Sessions de Reino Unido.

Daniel Ross Diéguez, de 36 años, se graduó de la Academia de Artes Plásticas de Guantánamo y del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Su opera prima es el documental Necesitamos ser escuchados (2010).