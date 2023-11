LA HABANA, Cuba. — Luego de una directa en Facebook donde anunciaba que iniciaría una huelga de hambre por su hijo Luis Robles y el resto de los presos políticos cubanos, Yindra Elizástigui Jardines decidió un “cambio de estrategia”: plantarse en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones (15 y K), en el Vedado habanero, por la libertad de su hijo.

“Teniendo en cuenta la preocupación de mi familia, de amigos y hermanos de lucha; teniendo en cuenta mi situación de salud: he sufrido de isquemias transitorias que me han dejado serias secuelas, soy diabética, hipertensa y tengo problemas serios en el corazón, y analizando que mi hijo me necesita viva y que también me lo imploró, he decidido ir para 15 y K y plantarme para exigirles ya no el campamento de Luis Robles, sino su libertad”, aseguró la mujer.

De acuerdo con Elizástigui Jardines, el expediente de Luis, recluido en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, se encuentra en 15 y K. Al preso político las autoridades de la prisión le aprobaron el pasado mes de agosto la promoción a régimen de mínima severidad, es decir, el traslado hacia un campamento de trabajo correccional.

“Es allí (en 15 y K) donde se están demorando para darme respuesta.Ya me cansé, había ido tres veces con anterioridad y siempre son mentiras y respuestas para dormir a la familia, para que sigamos creyendo en ellos, pero ya yo no creo ni en ellos, ni en Cuba ni en sus gobernantes”, recalcó.

Recientemente, Yindra se había declarado en huelga de hambre debido a la demora en el cambio de régimen de Luis Robles, quien fuera condenado en 2021 a cinco años de privación de libertad por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja.

La madre del preso político dijo que estaba cansada de las mentiras del régimen sobre su hijo. “Si era un castigo, ya es suficiente, porque ustedes saben que mi hijo es inocente”, expresó en su directa.

Pese a que el beneficio de “la mínima” le correspondía a Luis desde hace un año, debido al tiempo transcurrido en la cárcel, hasta agosto las autoridades carcelarias estuvieron respondiendo negativamente a la solicitud de cambio de régimen. Este 4 de diciembre el preso político cumple tres años recluido, sentenciado por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia.

“Es doloroso saber de que a pesar de que se le aprobó su mínima por el centro penitenciario, se me diga que allí (en 15 y K) se le puede dar o se le puede quitar, eso es una ofensa, una tortura psicológica tanto para el recluso como para la familia, por eso he decidido adoptar esta nueva iniciativa”, concluyó.

La madre de Robles, además de ser hipertensa y diabética, el pasado mes de mayo sufrió, por segunda ocasión, un accidente cerebrovascular isquémico debido, según dijo, “a las injusticias que se cometen con Luis”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.