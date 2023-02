La Habana, Cuba.- Yindra Elizástigui Jardines, madre del preso político y de conciencia Luis Robles Elizástigui, denunció a CubaNet que su hijo, quien lleva dos años en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, ha sido víctima de una nueva acción represiva por parte del oficial conocido como “El Maya”.

“El pasado 22 de febrero tocaba la visita de Luis, que es hasta las 4:00 de la tarde; sin embargo, ya eran las menos diez y no lo bajaban. Entonces comencé a reclamar y me lo bajaron a esa hora. Él me contó que un oficial jefe de grupo, apodado “El Maya” intercedió para que no bajara, según él, porque el vestuario que tenía puesto no era el conveniente para la visita”, contó a este medio.

El uniforme que llevaba en ese momento Luis Robles es el mismo que ha usado durante dos años, desde que se lo entregaron en el piso tres, donde se encontraba antes de que lo cambiaran para el dos. La única característica diferente es que es un poco más oscuro que el resto de los uniformes de los reclusos de ese piso.

“Este oficial no entendía eso, incluso quería que mi hijo se desnudara delante de los otros compañeros en el pasillo, antes de que bajara, y eso es un abuso de su cargo, de los derechos que tienen los reclusos, de la integridad de Luis como hombre”, denunció Yindra.

La madre del prisionero político cree que “El Maya” está provocando a Robles para que cometa una indisciplina. Quieren “complicarle la vida y los años porque se cansa de que lo estén manipulando y reprimiendo”.

“Entonces los compañeros de la Seguridad del Estado nos dicen que estamos dañando la imagen de un país cuando hacemos una directa o denuncia, pero son ellos quienes lo hacen con sus comportamientos, con esas violaciones de derechos. El Maya es el que está ensuciando el uniforme que usa”, aseguró.

Elizástigui Jardines advirtió a la policía política y a la Dirección del Combinado del Este que cualquier situación en la que se vea involucrado Luis Robles responsabiliza a las autoridades. “Cuando se les llama la atención porque han cometido este tipo de indisciplina, les gusta tomar venganza por medio de los mismos presos comunes”.

Precisamente, a finales de abril de 2022 este mismo guardia le propinó una brutal golpiza a Luis, luego de que el recluso sostuviera una discusión con el reeducador “Ramoncito” por un par de zapatos que su hermano le había llevado. Dicho oficial decidió no entregárselos hasta unos días después, luego de la intervención de un oficial superior, a quien Robles le transmitió el reclamo.

Además de esta nueva acción represiva contra su hijo, a Yindra también le preocupa la salud del preso político. Según relata, “se está deteriorando poco a poco”.

“Lo han llevado al médico en tres ocasiones y los especialistas no lo han valorado, yo temo que mi hijo pueda morir por falta de tratamiento médico. Cuando va al baño sangra y en ocasiones sin ir al baño tiene pequeños sangramientos”, declaró la madre.

Luis Robles padece una gastritis crónica. La historia clínica donde se encontraba diagnosticada su enfermedad por un especialista, desapareció cuando lo cambiaron de piso.

“También está presentando problemas en la vista y lo están regañando porque usa unas gafas oscuras. Ellos exigen un papel de un oculista que lo autorice a usar este tipo de espejuelos, sin embargo, no lo llevan a ninguno para que lo evalúe”.

El pasado 4 de diciembre Luis Robles cumplió dos años de condena por manifestarse pacíficamente con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja. En esa ocasión, el joven dijo a CubaNet que no se arrepentía de haber salido ese día.

El guantanamero fue sancionado por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia, estipulados en los artículos 103 y 147 del antiguo Código Penal cubano.

En múltiples ocasiones ha sido víctima de tratos crueles y degradantes dentro de la prisión, tanto por los guardias del penal como por los propios reclusos. Ha sido desnudado y fotografiado; golpeado y sometido a régimen de aislamiento en celdas de castigo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.