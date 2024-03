LA HABANA, Cuba. – “Necesito tener un local estable donde estar con mi hija para lo que nos quede en esta tierra vivirlo tranquilas”, dice Ana Rosa Reyes López, una cubana procedente del oriente del país que emigró a la capital para intentar ofrecerle una mejor vida a su hija.

“Vengo de un hogar disfuncional por completo de donde tuve que salir huyendo (…). Me volví loca y salí corriendo para La Habana para intentar darle un hogar a mi hija que por su condición [discapacidad intelectual], necesita estar tranquila”, explicó Reyes López.

Ya han pasado 11 años desde que la mujer partió de su hogar, en Bayamo, Granma. Sin embargo, las circunstancias actuales ―dice― la están obligando a regresar.

“Mi hija ha hecho un rechazo a Oriente que se vuelve como loca; se pone muy agresiva, incluso ha amenazado hasta con quitarse la vida si regresamos. Estoy entre la espada y la pared porque no tengo formas de ofrecerle un hogar estable”, lamentó.

La entrevistada también aseguró que su situación económica es “bastante difícil” pues no cuenta con ninguna pensión de Seguridad Social a pesar de la condición de su hija.

“Lo principal que necesito es un local estable para vivir”, confesó Reyes López.

“Yo nunca he molestado al Gobierno de este país para que me dé nada, pero es hora de que me escuchen, el Gobierno, el Partido, sea quien sea porque estoy dispuesta a lo que sea, a pararme donde quiera y decir lo que yo entienda”, advirtió.

Según detalló, su hija, Rosa María Batista Reyes, padece de una lesión estática cerebral producto de sufrimiento fetal al nacer. Actualmente ya tiene 42 años de edad.

La mujer reside “agregada” en una vivienda del reparto 20 Aniversario del municipio La Lisa, en donde, asegura, su hija no logra tener estabilidad emocional debido al ambiente hostil que la rodea.

“Me parece que he aguantado bastante y ya es hora de que este gobierno me ayude porque nunca le he pedido nada”, concluyó.

