MIAMI, Estados Unidos. — El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder el Movimiento San Isidro, será procesado por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato, informó en redes sociales la curadora Anamelys Ramos.

La activista aseguró en su perfil de Facebook que Otero Alcántara fue conducido desde Villa Marista, cuartel general de la policía política, al centro Penitenciario conocido como Vivac. Desde allí será trasladado a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

Anamelys Ramos precisó que el artivista será procesado “por los mismos ´delitos´ que le han construido al rapero contestatario Maykel Osorbo.

“Luis estaba listo para esto y para lo que sea que venga… El 11 de julio el sintió la emoción de la libertad, de un pueblo unido en la calle, digno y por eso salió. Aunque nos metan presos a todos no vamos a replegarnos. ¡De la libertad no se regresa! ¡Patria y Vida! ¡Estamos conectados!”, añadió la activista, quien reside actualmente en la Ciudad de México.

El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el pasado domingo 11 de julio en medio de las protestas que tuvieron lugar en La Habana.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet confirmaron que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) fue detenido en las inmediaciones del Hotel Sevilla, en el municipio de Habana Vieja.

Minutos antes de ser arrestado el domingo, el activista había advertido que saldría a la calle a manifestarse contra la dictadura.

“Familia ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. Convoque (…) Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el malecón me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia. Me voy para el malecón”, dijo Otero Alcántara en una transmisión a través de Facebook.

